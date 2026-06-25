Politikai támadás kereszttüzébe került a Mol szerbiai olajüzlete

Politikai támadás érte a Mol szerbiai NIS felvásárlási tervét, a Gazprom Nyefty azonban folytatja a tárgyalásoka.

A Gazprom Nyefty továbbra is tárgyal a szerb NIS eladásáról, a vállalat vezetése szerint ez egy összetett ügylet, ezért hosszú ideig tart – közölte Alekszandr Gyukov, a cég elnöke a részvényesek éves közgyűlésén. Elmondása szerint jelenleg is zajlanak a részvények értékesítéséről szóló tárgyalások, azonban a folyamat bonyolult, ezért a megállapodás megkötése időigényes. Hozzátette, hogy a folyamat nem állt le, hanem tovább folytatódik.

A NIS – a Gazprom Nyefty leányvállalata – 2025 elején felkerült az amerikai SDN-listára. Ekkor Aleksandar Vucic szerb elnök jelezte, hogy az Egyesült Államok a teljes orosz tőke kivonását követeli a vállalatból. A magyar Mol 2026-ban megállapodott a Gazprom Nyeftyel arról, hogy megvásárolja a NIS 56,15 százalékos részesedését. A tervek szerint a Mol később továbbadhat egy kisebbségi részesedést az egyesült arab emírségekbeli ADNOC-nak. Emellett Szerbia a jövőben 5 százalékponttal növelhetné részesedését a vállalatban.

Június közepén arról számoltak be, hogy Szerbia és a Mol már aláírt egy részvényesi megállapodást a NIS jövőbeli irányításáról, ugyanakkor a Mol és a Gazprom Nyefty közötti tárgyalások még mindig folynak. A tranzakció lezárásához a szerződés aláírásán túl további hatósági jóváhagyások is szükségesek, ezek közül a legfontosabb az amerikai OFAC engedélye.

Mindeközben komoly politikai támadás érte a Mol NIS felvásárlási tervét Szerbiában.

Dragan Dilas, Aleksandar Vucic legnagyobb ellenfele és a legerősebb szerb ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy a Mol lenne a legrosszabb vevő a szerb olajcég számára. Érvelése szerint a magyar cég saját finomítóval rendelkezik Budapest közelében, így hosszabb távon nem lenne érdeke a NIS tulajdonában álló pancsovai finomító működtetése és fejlesztése.

Az ellenzéki politikus emellett jogi kérdéseket is felvetett. Azt kérdezte, hogy a szerb kormány mikor döntött arról, hogy nem él azzal az elővásárlási joggal, amelyet állítása szerint a Gazprommal kötött korábbi szerződés biztosít Szerbia számára. Dilas szerint ilyen jelentőségű kérdésben nem Aleksandar Vucic államfő vagy egyetlen politikus dönthet, hanem kizárólag a szerb kormány.

A NIS Szerbia egyetlen olyan vállalata, amely szénhidrogének kutatásával és kitermelésével foglalkozik, emellett birtokolja a pancsovói nagy olajfinomítót is, amely évi 4,8 millió tonna kapacitású. A cég domináns szereplő a szerb üzemanyagpiacon, és töltőállomás-hálózata a Balkán több szomszédos országában is jelen van, összesen több mint 400 benzinkúttal – adta hírül a Világgazdaság.

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