Kapitány István: Megnyílt az áramellátás biztonságát növelő 1,5 milliárd eurós villamosenergiahálózat-fejlesztési pályázat

Elindul a másfél milliárd eurós fejlesztési program európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és megerősítésére; a pályázat most nyílik meg – jelentette be Kapitány István csütörtöki videóüzenetében.

A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette: a beruházások révén csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik. A 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztésekkel jelentős lépést tesznek a magyar energiarendszer korszerűsítése, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé.

Kiemelte: a villamos energia szerepe évről évre nő, nemcsak az ipari termelésben, hanem a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint az épületek fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb jelentősége van.

„Ahogy egyre több területen támaszkodunk az elektromos energiára, úgy válik egyre fontosabbá, hogy mögötte korszerű, megbízható infrastruktúra álljon” – fogalmazott, hozzátéve: a megújuló energiaforrások részesedése folyamatosan növekszik a hazai villamosenergia-termelésben, ami hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. Emellett a korszerű energiatermelési és energiafelhasználási megoldások hosszú távon az importfüggőség mérséklését és a gazdaság versenyképességének erősítését is szolgálhatják. Éppen ezért stratégiai jelentőségű az áramellátás biztonsága. Ehhez megbízható, korszerű villamosenergia-hálózatra, valamint sokszínű energiatermelési forrásokra van szükség – húzta alá.

A villamosenergia-hálózat olyan az energiarendszer számára, mint az úthálózat a közlekedésben. Nem elég több járművet forgalomba állítani, az utaknak is el kell bírniuk a növekvő forgalmat, ugyanez igaz az energiára is. Ahhoz, hogy új naperőművek, szélerőművek és más korszerű energiatermelő létesítmények épülhessenek Magyarországon, a hálózatot is fejleszteni kell. Az európai uniós forrásoknak köszönhetően most fel lehet gyorsítani ezeket a fejlesztéseket. Ennek részeként 1,5 milliárd euró értékben indítanak programot a villamosenergia hálózat fejlesztésére – fejtette ki.

„A jövő energiarendszere nagyobb biztonságot és több lehetőséget is jelent Magyarország számára, ezen dolgozunk”

– fogalmazott.

A pályázati kiírás szerint a helyreállítási és ellenálló-képességi terv keretében megjelent Az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzésének és telepítésének támogatása című felhívás tervezett keretösszege 26,6 milliárd forint, a támogatás mértéke 100 százalék.

A felhívás keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által villamosenergia-elosztásra kiadott működési engedéllyel rendelkező társaságok nyújthatnak be kérelmet 2026. július 2. 9 órától 2026. július 15. 23:59-ig.

Szintén július 2-től július 15-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a 479,9 milliárd forint keretösszegű, Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében című pályázatra. A felhívás keretében támogatható az átviteli hálózat, valamint az elosztóhálózat fejlesztése a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése és az időjárásfüggő megújuló (kiemelten napelemes) rendszerek integrációjának elősegítése érdekében. A támogatás mértéke a villamosenergia-elosztói engedélyes társaságoknak maximum 75 százalék, a villamosenergia-átviteli engedélyes társaságoknak maximum 90 százalék.

Kiemelt kép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)