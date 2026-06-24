Varga Mihály bejelentése után drágul az állampapír

Csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank. A döntés az állampapírok piacát is érinti. A szakértők szerint most érdemes átgondoltan lépni, de pánikba esni nem kell.

Négy hónap után újra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A monetáris tanács a keddi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal csökkentette a kamatot, így az irányadó ráta 6 százalékra süllyedt. A döntés várható volt: a hónapok óta csúcsformában lévő forint és a vártnál lassabb infláció egy ideje már a lazítás irányába terelte a jegybankot. Ez a lépés hatással van az állampapírok piacára is: drágulnak, és ezt feladatként is szabta az új kormány.

A forint a döntés után gyengülni kezdett, miután Varga Mihály jegybankelnök további nyári kamatvágásokat helyezett kilátásba. A megtakarítások szempontjából pedig van egy fontos hatás: a lakossági állampapírok kamatát mostantól egyszerre két irányból nyomják lefelé.

Az állampapír-kalkulátor friss elemzése szerint közben a magyar kockázati felár történelmi mélységbe süllyedt, a tízéves magyar állampapír hozamtöbblete a némettel szemben 220 bázispont alá került, ami a valaha mért szintek alsó tizedébe tartozik. Más szóval a piac már rég beárazta a kamatvágást, a jegybank pedig csak követte azt, amit az adatok és a hozamok addigra megelőlegeztek. Kiemelték, hogy az alapkamat közvetlenül nem a lakossági állampapír kamatát állítja be, de az egész kamatszerkezetet maga után húzza.

A hozam és az ár között állampapírok esetében fordított az összefüggés. Alacsonyabb hozam magasabb árat jelent.

Hozzátették, hogy a bankbetétek reagálnak a leggyorsabban, ezek jellemzően szorosan követik az alapkamatot lefelé. Utánuk jönnek a diszkontkincstárjegyek, és velük a BMÁP, amelynek a kamata a kincstárjegyek hozamához van kötve, így a következő kamatfordulóknál tovább csúszhat lefelé. Az új fix sorozatok, a FixMÁP és a MÁP+ kamatát pedig az Államadósság-kezelő Központ a piaci hozamokhoz igazítja, amelyeket szintén lefelé nyom az alacsonyabb alapkamat. Ez a folyamat amúgy nem most kezdődik: a 7 százalékos FixMÁP-nak már májusban befellegzett, júniusban pedig a BMÁP-ot is elérte a vágás. A mostani döntés ezt a lejtőt teszi meredekebbé.

Az elemzés szerint

a jelenlegi helyzetet érdemes megkülönböztetni egy átlagos kamatcsökkentési ciklustól. Egy normál ciklusban egyetlen erő dolgozik: a jegybank fentről lejjebb viszi az alapkamatot, és ehhez igazodik minden más.

Most viszont van egy második motor is. Az Államadósság-kezelő Központ élén az új vezetés kifejezett feladatként kapta az állam kamatköltségeinek leszorítását, és ennek a legkézenfekvőbb eszköze épp a lakossági állampapírok prémiumának szűkítése, azé a kis pluszé, amit a háztartások évek óta a piaci hozam fölött kaptak.

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Vagyis a lakossági állampapír-kamatokat egyszerre nyomja lefelé a jegybank a monetáris politikán keresztül, és az adósságkezelő a saját, költségvetési logikájából. A két folyamat független egymástól, az irányuk viszont ugyanaz, és összeadódik. Ez magyarázza, miért tűnik most gyorsabbnak a lakossági kamatok apadása, mint amit pusztán az alapkamat indokolna.

„Mielőtt bárki temetni kezdené a magyar állampapírt, tegyük a számokat a helyükre, mert a kép korántsem tragikus. Ha az alapkamat 6 százalék, az infláció pedig 1,8, akkor a kettő különbsége, a reálkamat több mint 4 százalékpont. A lakossági papíroknál is hasonló a helyzet: egy 5-6 százalékos fix kamat a mai infláció mellett bőven pozitív, évi 3-4 százalékpontos reálhozamot ad. Történelmi összevetésben ez kifejezetten magas, normál időkben 1-2 százalékpont szokott lenni. Amikor 20 százalék volt a kamat és 17 százalék az infláció, a reálkamat akkor is 3 százalék volt” – fejtette ki az írás.

Ennek két olvasata is van:

egyrészt épp a reálkamat ad teret a további csökkentésnek. A jegybanknak és az adósságkezelőnek is van hová lejjebb mennie anélkül, hogy a megtakarítók reálveszteségbe fordulnának,

másrészt ez azt is jelenti, hogy aki ma fix kamatot rögzít, az egy ideig még kifejezetten jó reálhozamot zár be magának. Erről, hogy az alacsony infláció mellett most mennyire jól fizetnek a fix papírok, külön is írtam nemrég.

Mi tegyen, aki most akar befektetni?

Az állampapír-kalkulátor portál szerint aki most fektetne be, és hosszabb távra tervez, akkor a jelenlegi, még 6 százalék körüli fix kamatok rögzítése az a tankönyvi lépés, amit csökkenő kamatkörnyezetben szokás meglépni, vagyis bezárni a magasabb szintet, mielőtt továbbapad. De persze más lehetőség is szóba jöhet.

Hangsúlyozták, hogy pánikba esni nem kell senkinek a meglévő fix papírjai miatt, ugyanis azok kamatát ez a döntés nem érinti, sőt minél lejjebb mennek az új sorozatok kamatai, utólag annál jobb döntésnek bizonyul, hogy időben rögzítették a magasabb szintet.

A kiemelt kép illusztráció. (ATM) egy ügyfél (Fotó: MTI /Mohai Balázs)