A védett üzemanyagár a gazdagoknak kedvezett – közgazdászok értékelték a parlament keddi döntését

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, az Országgyűlés kedden elfogadta a múlt héten előtérbe került, a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Az intézkedést a kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta.

A törvényt és annak lehetséges hatásait több szakértő is értékelte. Dombi Mihály, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem tudományos főmunkatársa elmondta, az elmúlt hónapok rengeteg tanulsággal szolgálnak. Márciusban például 10-20 százalékkal nőtt Magyarországon a benzin- és dízelfelhasználás.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke arra is emlékeztetett, hogy tervek szerint a jövőben a gazdasági miniszter egy személyben dönthet a védett üzemanyagár ismételt bevezetésről, ráadásul az üzemanyagok jövedéki adója is csökkent. Mindez rövid távon gazdagoknak kedvez, hosszabb távon azonban senkinek – értékelt, hozzátéve:

Magyarországon a leggazdagabb 10 százalék tízszer annyit költ üzemanyagra, mint a legszegényebb 10 százalék.

Miklós László, a Mol-csoport korábbi vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte, védett üzemanyagár helyett a piaci árnál alacsonyabb hatósági árról érdemes beszélni, amely valójában a sokat fogyasztóknak kedvezett, amit a társadalom szegényebb rétegei fizetnek meg azáltal, hogy a költségvetési bevételekben túlsúlyos a fogyasztási adó szerepe.

Berezvai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem docense emlékeztetett: azért nem alakult ki üzemanyaghiány, mert az előző kormány – a jelenlegivel egyetemben (A szerk.) – az ország stratégiai tartalékát használta fel.

Dombi Mihály elmondta azt is, hogy

a védett üzemanyagár havi 50 milliárd forintos költségvetési terhet jelentett, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség előrejelzése szerint pedig 15 évig literenként 3 forintos többletet okoz majd az üzemanyagárakban.

Nem véletlen, hogy a független benzinkutak sztrájkra készülnek, mert nem értenek egyet a hatósági ár visszavezethetőségének törvényi rögzítésével – jegyezte meg.

Lukács András hozzátette, a magasabb jövedéki adóval visszafogott üzemanyag-fogyasztás visszafogná az importot is, ráadásul környezeti szempontból is sokkal kedvezőbb lenne, ha többen használnák a tömegközlekedést.

Dombi Mihály, Lukács András, Miklós László és Berezvai Zombor a Kinek kedvez a védett üzemanyagár? című kerekasztal-beszélgetésen, 2026. június 23-án (Forrás: YouTube/Magyar Közgazdasági Társaság)

Dombi Mihály felvetette azonban, hogy Magyarországon nem elhanyagolható réteg szükségszerűségből használja az autót mint napi közlekedési eszközt; a közlekedési szegénység Magyarországon a lakosság legalább 15 százalékát érinti. Lukács András szerint minderre a megoldás a rászorulók közvetlen támogatása lenne, Miklós László pedig arra mutatott rá, hogy Magyarországon ma az autósok jelentős része kényelmi autóhasználó.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a biztonsági energiakészletek felhasználása törvénysértés volt, hiszen tilos lett volna azokat árbefolyásolásra használni.

Berezvai Zombor hozzáfűzte, a Fidesz-kormány intézkedésivel mindig a magasabb társadalmi státuszúak jártak jobban. Valóban lehetnek olyan társadalmi csoportok, amelyeknek nagy mértékben rontaná az életminőségét a magasabb üzemanyagár, de őket célzottan lehetne kompenzálni – emelte ki.

Az alacsony üzemanyagár ráadásul rengeteg rossz társadalmi döntést segít elő: sokan inkább kiköltöznek az agglomerációba, inkább autóval járnak dolgozni, így a szuburbán régiók egyre nagyobbak lesznek, ezzel szemben minden nyugat-európai közlekedéspolitika a közlekedési igények csökkentéséből indul ki.

Dombi Mihály hozzátette, a közlekedési ágazat nem csupán önmagában rendkívül szennyező, hanem a járulékos hatásai miatt is: zöldterületek tűnnek el, új infrastruktúra kell, persze közösségi költségen.

Kapcsolódó tartalom Parázs szócsata alakult ki a politikai szereplők között a védett üzemanyagár kivezetése miatt A kormányoldal mellett az ellenzék is megszólalt.

A benzin ára reálértéken nem változott jelentősen 1990 óta, a keresetek viszont háromszorosra nőttek – emlékeztetett Lukács András, míg Berezvai Zombor arra mutatott rá, hogy Magyarországon a közlekedés a környezeti terhelés 17 százalékát teszi ki.

Miklós László a jövőről szólva elmondta, hogy óriási kihívás előtt áll az új kormány, miután az előző kabinet éveken keresztül sulykolta, hogy az olcsó orosz energiahordozók miatt alacsonyak a benzin- és gázárak. Ebből egy szó sem igaz – jelezte.

Társadalmi párbeszédet kell folytatni erről a kérdésről is, a politika ugyanis nem csak a racionalitásról szól, társadalmi megértést kell szerezni minden intézkedéshez – összegzett.

Berezvai Zombor felvetette azt is, hogy jelenleg a fuvarozók a jövedéki adó egy részét visszaigényelhetik, amit érdemes lenne eltörölni, hiszen a teherfuvarozás teljesítménye háromszorosára nőtt az elmúlt 25 évben. Egyre több a teherautó, egyre több a kamion, ez most már a közlekedést is nehezíti, a környezeti károkon túl – figyelmeztetett.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a közlekedés elektrifikációja önmagában nem fog megoldást jelenteni, miközben új problémákat is felvet. Ezért alapvető fontosságú a szemléletformálás, a gépkocsihasználat alternatíváinak tudatosítása.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: A Mol Mészáros utcai üzemanyagtöltő-állomása 2026. június 18-án (Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt)