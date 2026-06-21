Új védelmi rendszert kapnak a Leopard tankok

Drónelhárító képességgel bővült az izraeli Trophy rendszer – a Leopard 2 tankon mutatták be az új változatot.

A EuroTrophy a párizsi Eurosatory 2026 védelmi kiállításon mutatta be a Trophy aktív védelmi rendszer új konfigurációját, amelynek segítségével az európai tankok immár drónok elleni védekezésre is képes. A vállalat a Rafael Advanced Defense Systems, a General Dynamics European Land Systems és a KNDS Deutschland közös vállalkozása.

Az új változat a Trophy rendszer képességeit bővíti, hogy a modern harctereken megjelenő, egyre sokrétűbb fenyegetésekkel szemben is hatékony védelmet nyújtson a harckocsiknak. A EuroTrophy jelenleg két különböző konfigurációt kínál, amelyek elsősorban a használt radarrendszerben térnek el egymástól.

A hagyományos verzió az S-sávban működő WindGuard radart alkalmazza, míg az új konfiguráció az X-sávú StormGuard radart használja. Utóbbit kifejezetten úgy tervezték, hogy hatékonyabban észlelje és kövesse a nagy számban megjelenő, lassan mozgó légi célokat, például a drónokat. Mindkét radar az Israel Aerospace Industries (IAI) fejlesztése, a StormGuard antennái pedig kisebb méretűek elődjüknél.

A vállalat emellett új elfogóeszközöket is bemutatott, amelyeket kifejezetten pilóta nélküli légi járművek megsemmisítésére fejlesztettek ki.

Hogyan működik az új védelmi rendszer? A drónelhárító konfigurációt a Leopard 2 A-RC 3.0 harckocsin demonstrálták párizsi Eurosatory 2026 védelmi kiállításon. Ebben a változatban a Trophy rendszer már elfogódrónokkal is fel van szerelve. A torony hátsó részére két indítóblokkot szereltek fel, amelyek egyenként négy elfogódrón befogadására képesek A rendszer a fenyegetés típusától függően különböző eszközöket vethet be. A páncéltörő rakéták és gránátok ellen továbbra is a Trophy saját „hard-kill” elfogórendszere lép működésbe, míg a légi célok, például drónok ellen az elfogódrónokat alkalmazhatja.

A védekezésben egy távirányítású fegyverállvány is részt vehet, amely céladatokat kaphat a Trophy tűzvezető rendszerétől. A konzorcium szerint a rendszer egyik legfontosabb előnye az információmegosztás képessége. A Trophy így már nem csupán egy aktív védelmi rendszer, hanem a harcjármű teljes védelmi architektúrájának központi eleme lehet.

A Trophy mára a Leopard 2 harckocsicsalád szabványos aktív védelmi rendszerévé vált. Már felszerelték a norvég Leopard 2A8NO és a német Leopard 2A7A1 harckocsikra, és várhatóan a jövőbeni Leopard 2A8 megrendelések is ezt a rendszert kapják meg (a Bundeswehr még idén legalább 75 további Leopard 2A8 harckocsi beszerzését tervezi).

Az aktív védelmi rendszer célja, hogy még becsapódás előtt érzékelje és megsemmisítse a harckocsikat fenyegető páncéltörő rakétákat, RPG-ket vagy akár drónokat. A Trophy rendszert az izraeli hadsereg és a Rafael együttműködésében fejlesztették ki, és jelenleg a világ egyetlen valódi harci körülmények között tömegesen bizonyított aktív harckocsivédelmi rendszerének számít. A rendszer 2011 óta áll szolgálatban, és azóta több mint 2000 platformra telepítették világszerte. A Rafael adatai szerint a Trophy több mint kétmillió üzemórát teljesített éles és gyakorlati környezetben.

A Trophy HV változat az amerikai M1A2 SEPv3 Abrams harckocsik számára is rendszeresítés alatt áll, bár ezeket békeidőben általában nem szerelik fel, hanem háborús kiegészítő felszerelésként tartják nyilván. A rendszer várhatóan a brit Challenger 3 harckocsik egy részén is megjelenik majd. Természetesen a Trophy továbbra is az izraeli Merkava harckocsik és több más izraeli páncélozott harcjármű alapvető védelmi rendszerének marad – adta hírül a Neokohn.

Kiemelt kép: Leopard 2A4 harckocsik a dinamikus éleslövészeti bemutató után, balról egy Ejder Jalcin Gidrán páncélozott harcjámû az MH 25. Klapka György Lövészdandár szomódi lõterén (MTI/Máthé Zoltán)