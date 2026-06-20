Jutányos áron vásárolt be OTP-részvényekből a bankvezér

A legnagyobb magyar bank, az OTP vezérigazgatója 25 százalékos diszkonttal szerzett meg egy 360 millió forintot érő részvénycsomagot. Csányi Péter több mint 8000 darab OTP részvényt vásárolt tőzsdén kívüli ügyletek keretében.

Többszázmillió forint értékben vásárolt OTP részvényeket Csányi Péter vezérigazgató, aki a piaci árnál jóval kedvezőbb áron tárazott be a papírokból.

A bankvezér – aki tavaly vette át a stafétát édesapjától, Csányi Sándortól a legnagyobb hazai pénzintézet élén – összesen 8047 OTP-részvényt vásárolt 267,6 millió forintért tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében.

A bankpapír 44 850 forinton zárta a kereskedést, az OTP ügyletek során megszerzett részvények vételi átlagára ehhez képest 25 százalékkal alacsonyabb volt. Csányi Péter ezáltal rögtön 93,2 millió forint árfolyamnyereséget ért el.

Az ügylet nagyobb részét a társaságnál működő kedvezményes részvényvásárlási program keretében biztosított részvények lehívása jelentette, ily módon 5877 darab részvényt szerzett meg a vezérigazgató 33 470 forint átlagáron. Egy ettől független részvényopciós program keretében további 2170 OTP-tözsrészvényt vásárolt az ifjabb Csányi 32 686 forintos átlagáron.

A pénzintézet májusban jelentős részvényjuttatásal honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét, ennek során Csányi Péter 9600 darab törzsrészvényt kapott térítésmentesen. Ennek a csomagnak a piaci értéke jelenleg megaladja a 430 millió forintot.

A vezető magyar bank részvényeire az eddigi legoptimistább célár érkezett csütörtökön, a Roemer Capital 56 000 forintos árfolyamvárakozással kezdte meg a pénzintézet követését. A ciprusi befektetési vállalat szerint további bő 25 százalékot realizálhat a bankpapír.

A Bloomberg adatbázisában szereplő elemzői árfolyamvárakozások átlaga 47 447 forint, ami hat százalékkal magasabb a csütörtöki záróárnál. A részvényt elemző 19 befektetési szolgáltató közül 12 vételt, hat tartást javasol, és mindössze egy bróker szerint érdemes a jelenlegi árfolyamszinten eladni a magyar bankpapírt.

Az OTP részvényei 1,3 százalékot ereszkedtek péntek délig, idén azonban ezzel együtt is 26 százalékot emelkedett a kurzus – adta hírül a Világgazdaság.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre