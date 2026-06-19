Fidesz-frakció: A Tisza Párt megszegte a kis- és középvállalkozások támogatására tett ígéretét

„A Tisza Párt megszegte a magyar kis- és középvállalkozások támogatására tett választási ígéretét, hiszen a kormány első intézkedése a 3 százalékos kamattámogatott kisvállalkozói hitelek megszüntetése volt” – közölte a Fidesz-frakció pénteken az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, Magyar Péter számos alkalommal beszélt arról, hogy mennyire fontos a magyar kis- és középvállalkozások támogatása, és arról is beszélt, hogy minden olyan programot, ami jó a magyar embereknek és a gazdaságnak, a Tisza-kormány meg fogja tartani.

Ehhez képest az új kormány egyik első intézkedése a 3 százalékos kamattámogatott kisvállalkozói hitelek megszüntetése, amely döntés sok tízezer magyar vállalkozást érint majd negatívan – tudatták, hozzátéve ez a hitelforma nagy segítséget jelent a magyar kisvállalkozók számára a fejlesztések megvalósításában vagy éppen a munkahelyek megtartásában.

A frakció szerint aggályos, hogy a hitelprogram megszüntetését nem előzte meg érdemi párbeszéd a szektor érintettjeivel, továbbá a most megszüntetésre kerülő program helyett nincs másik, az új kormány által kidolgozott támogatási lehetőség.

„A Tisza-kormány hétről hétre olyan, a családokat és most már a kisvállalkozásokat segítő intézkedést szüntet meg, amelynek eltörléséről soha nem beszélt a választási kampány során”

– hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy vajon a kamatstop, a benzinárstop és a 3 százalékos kamattámogatott kisvállalkozói hitelek után mi lesz a következő olyan, a korábbi kormány által bevezetett támogatási program, amit a Tisza-kormány hirtelen, előzetes egyeztetés nélkül szüntet meg.

„Az eddigi tapasztalatok alapján, a lakosság erről úgyis csak a Facebookról szerez majd tudomást”

– jegyezték meg.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője felszólal a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 9-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)