Új rekord a száz leggazdagabb magyar listáján

Történelmi csúcsra emelkedett a magyar elit vagyona: egyetlen év alatt több mint 1500 milliárd forinttal nőtt a száz leggazdagabb hazai vállalkozó és befektető becsült összvagyona, amely eléri a 12 579 milliárd forintot.

A száz leggazdagabb magyar összvagyona új történelmi csúcsra emelkedett 2026-ban: becsült vagyonuk egyetlen év alatt 1559 milliárd forinttal nőtt, így már eléri a 12 579 milliárd forintot. Bár a bővülés üteme elmarad a tavalyi évtől, a vagyonkoncentráció továbbra is rendkívül erős: az első tíz helyezett összesen 5790 milliárd forint felett rendelkezik, ami a teljes lista vagyonának közel felét adja.

A rangsor élén nem történt változás, továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a listát Csányi Sándor és Felcsuti Zsolt előtt.

A leggazdagabb magyar idén is Mészáros Lőrinc lett, akinek becsült vagyona egy év alatt 1422 milliárd forintról 1604 milliárd forintra nőtt. Az üzletember érdekeltségei mára gyakorlatilag a magyar gazdaság szinte minden fontosabb területén jelen vannak. A tőzsdei Opus Globalon keresztül energetikai, ipari, turisztikai és mezőgazdasági vállalatokban van részesedése, miközben a Mészáros-csoport továbbra is jelentős szereplője az építőiparnak és az infrastruktúra-fejlesztéseknek. Az elmúlt időszakban különösen az energiaipari érdekeltségek, a turisztikai beruházások és a pénzügyi szektorban meglévő pozíciók erősítették a cégcsoport súlyát.

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A második helyen változatlanul Csányi Sándor áll 935 milliárd forintos becsült vagyonnal. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nemcsak Magyarország, hanem a teljes kelet-közép-európai régió egyik legbefolyásosabb pénzügyi szereplője. Az OTP az elmúlt években tovább erősítette külföldi jelenlétét, így a bankcsoport profitjának egyre nagyobb része már nem a magyar piacról származik. Csányi emellett a Bonafarm-csoporton keresztül a hazai agrárium és élelmiszeripar meghatározó alakja is: érdekeltségei közé tartoznak többek között a húsipar, a tejipar, a takarmánygyártás és a mezőgazdasági termelés fontos szereplői.

Vagyona egy év alatt 115 milliárd forinttal nőtt.

A dobogó harmadik fokán továbbra is Felcsuti Zsolt található 594 milliárd forintos becsült vagyonnal. A vállalkozó a gépipari és ipari automatizálási megoldásokat fejlesztő MPF Holding révén vált a magyar üzleti élet egyik legnagyobb szereplőjévé. Cégcsoportja számos európai országban rendelkezik gyártókapacitással és leányvállalatokkal, termékei pedig az autóiparban, az elektronikai iparban, az építőiparban és az ipari logisztikában egyaránt jelen vannak.

Felcsuti vagyona az elmúlt években viszonylag egyenletesen növekedett, ami részben annak köszönhető, hogy vállalkozásai jelentős exportpiacokon működnek, így kevésbé függnek a magyar gazdaság teljesítményétől, mint a hazai piacra építő cégek.

A negyedik helyen Veres Tibor, a Wallis-csoport alapítója áll 492 milliárd forintos becsült vagyonnal. Az ötödik helyet továbbra is Gattyán György foglalja el, 432 milliárd forinttal. Őt követi Szijj László 418 milliárd, Jellinek Dániel 355 milliárd, Jászai Gellért 333 milliárd, valamint Széles Gábor 317 milliárd forintos becsült vagyonnal.

Az idei lista egyik legnagyobb meglepetése, hogy új szereplőként rögtön a tizedik helyre érkezett Pavelka Tibor, aki a budapesti székhelyű Semilab alapítójaként a félvezetőipar egyik nemzetközileg is jelentős magyar szereplőjének tulajdonosa, becsült vagyona pedig eléri a 309 milliárd forintot. Szintén új szereplőként került a top 15-be a Hell energiaital-gyártó tulajdonosai, Barabás Ernő és Barabás Zsolt, akik 189,9 milliárd forintos vagyonnal a 14. helyen nyitottak.

A bekerülési küszöb is tovább emelkedett: míg egy évvel korábban 19,7 milliárd forint elegendő volt a top 100-ba kerüléshez, idén már legalább 20 milliárd forintos vagyon kellett ehhez.

A száz szereplő közül 75-en növelni tudták vagyonukat, húszan visszaestek, egy üzletember vagyona pedig lényegében változatlan maradt.

A lista negyedszázados története jól mutatja a magyar magánvagyonok növekedését. Az első, 2002-es kiadványban még 616 milliárd forintra becsülték a száz leggazdagabb magyar összvagyonát, ami mára több mint húszszorosára emelkedett. Még látványosabb az élmezőny vagyonnövekedése: míg a lista első helyezettjének vagyonát 25 éve 40 milliárd forintra becsülték, addig a mostani rangsor vezetője már 1604 milliárd forinttal szerepel az összeállításban – olvasható a Világgazdaság hasábjain.

Kiemelt kép: Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea (Forrás: internet)