Fellélegeztek az európai piacok: kilőttek a tőzsdék és az olaj ára is csökkent az amerikai megállapodás hírére

Jelentős emelkedéssel indult a hétfői kereskedés az európai részvénypiacokon, miután az Egyesült Államok és Irán bejelentette a három hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást. A befektetői hangulatot az is támogatta, hogy a megállapodás értelmében várhatóan újra megnyílik a Hormuzi-szoros, ami mérsékelheti az energiapiaci ellátási kockázatokat és az inflációs nyomást.

Az európai tőzsdeindexek közül a STOXX Europe 600 index lényegében változatlan szinten kezdte a kereskedést. Az Euro Stoxx 50 index 1,48 százalékkal, a londoni FTSE 100 index 0,72 százalékkal, a frankfurti DAX index 1,70 százalékkal emelkedett. A párizsi CAC 40 index 0,23 százalékkal került feljebb, míg a milánói FTSE MIB 1,29 százalékos, a madridi IBEX 35 pedig 1,45 százalékos erősödést mutatott a nyitáskor.

A piaci optimizmust elsősorban az amerikai-iráni megállapodás híre táplálta. A befektetők arra számítanak, hogy a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának újranyitása és az energetikai szankciók enyhítése javíthatja a globális ellátási helyzetet. A figyelem emellett a héten esedékes jegybanki döntésekre irányul, mivel többek között az Egyesült Királyság, Svájc, Svédország, Norvégia, Oroszország és az Egyesült Államok központi bankja is kamatdöntést tart.

A piaci szereplők szerint az energiaárak csökkenése enyhítheti az inflációs kockázatokat, ami a következő hónapokban mérsékelheti a jegybankokra nehezedő kamatemelési nyomást.

Az árupiacokon jelentős korrekció bontakozott ki. A WTI nyersolaj hordónkénti ára 80,53 dollárra csökkent, ami 5,12 százalékos visszaesés. Az északi-tengeri Brent olaj ára 83,43 dollárra mérséklődött, 4,47 százalékkal alacsonyabb szintre kerülve. Az európai földgázpiac irányadó TTF-jegyzése 44,57 euróra süllyedt megawattóránként, ami 4,72 százalékos csökkenés.

A nemesfémek piacán ezzel szemben emelkedés volt megfigyelhető. Az azonnali arany unciánkénti ára 4307,70 dollárra nőtt, ami 2,09 százalékos erősödés.

A devizapiacon gyengült a dollár. Az amerikai dollár indexe 99,52 pontra csökkent, 0,23 százalékkal az előző záróértéke alá. Az euró erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben: az euró 1,1608 dollárra emelkedett, ami 0,34 százalékos növekedés. A közös európai valuta ezzel június eleje óta a legmagasabb szint közelébe került.

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