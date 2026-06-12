Mennyi búzája és kukoricája lesz Magyarországnak?

A búza gyengébb, a kukorica stabilabb pozícióból várhatja az új szezont, a végső árakat a nyári időjárás döntheti el. Az EU pontos jóslatot adott, mire számíthat Magyarország.

A világ gabonapiacán enyhült valamelyest a feszültség a legfrissebb amerikai mezőgazdasági minisztériumi (USDA-) jelentés szerint, de a magyar termelők számára ez egyelőre nem jelent egyértelmű fordulatot. A júniusi USDA WASDE-riport alapján a gabonapiac globális terméskilátásai májushoz képest javultak. Az árak oldalán ugyanakkor továbbra is vegyes a kép: a búza gyengébb, a kukorica stabilabb pozícióból várja az új szezont.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium friss WASDE-jelentése szerint a 2026/27-es gazdasági évben a világ teljes gabonatermése 2952 millió tonna körül alakulhat. Ez jobb adat, mint amit egy hónappal korábban vártak, de a mérleg továbbra sem teljesen megnyugtató, mert a globális felhasználás ennél magasabb, közel 2983 millió tonna lehet. Vagyis a világ továbbra is többet fogyaszthat gabonából, mint amennyit megtermel, ami hosszabb távon a készletek apadását okozza.

A búzánál az USDA 820 millió tonna körüli világterméssel számol. A májusi becsléshez képest javult a kép, elsősorban Oroszország, Törökország és Ukrajna kedvezőbb terméskilátásai miatt. Ez a magyar piac szempontjából különösen fontos, mert a fekete-tengeri térség továbbra is meghatározó versenytárs a régiós gabonakereskedelemben. Ha az orosz és ukrán kínálat erősebb lesz, az fékezheti az európai és ezen keresztül a magyar búzaárakat is.

A WASDE szerint az EU búzatermése 136 millió tonna lehet, ami a májusi előrejelzéshez képest nem változott. Az uniós búzaexportot 31 millió tonnára várják, miközben a készletek szűkebbek lehetnek. Ez arra utal, hogy az EU továbbra is fontos exportőr marad, de a mozgástere kisebb lehet, mint a bőségesebb években.

A kukoricánál valamivel biztatóbb a helyzet. A globális kukoricatermésre vonatkozó várakozást a USDA felfelé módosította, a világtermés 1300 millió tonna fölött lehet. Az EU esetében a kukoricatermésre továbbra is 57,5 millió tonnás becslés szerepel a jelentésben, miközben az importigény magas maradhat. Az unió 19,5 millió tonna kukorica behozatalára szorulhat, ami a magyar termelőknek kedvezőbb környezetet teremthet, ha a hazai termés megfelelően alakul.

Magyarországra a WASDE külön nem közöl országos bontást, de az Európai Bizottság tagállami gabonapiaci előrejelzése alapján a magyar kilátások összességében kedvezőbbek a tavalyinál.

A bizottság májusi adatai szerint Magyarország teljes gabonatermése 2026/27-ben 7,7 százalékos növekedést jelentene az előző szezonhoz képest.

Ez az áprilisi előrejelzésnél 2,4 százalékkal alacsonyabb. A magyar adat így nem rossz, de a lefelé módosítás jelzi, hogy a tavaszi időjárási kockázatok már megjelentek az előrejelzésekben. Ez már önmagában is javulást jelez, bár az áprilisi előrejelzéshez képest a brüsszeli várakozásokat lefelé módosították, vagyis az időjárási kockázatok már beépültek a számokba.

A bizottság tagállami bontása szerint Magyarországon a 2026/27-es teljes gabonatermés 12,85 millió tonna lehet. Ezen belül a közönséges búza 5,53 millió tonna, az árpa 1,87 millió tonna, a kukorica 4,6 millió tonna; a teljes gabonatermés: 12,85 millió tonna.

A kukorica azért kulcskérdés, mert Magyarországon az elmúlt években éppen ez a növény szenvedte meg leginkább az aszályos, szélsőséges nyarakat. Ha az időjárás a következő időszakban nem rontja el a képet, a kukoricatermés javulása érdemi támaszt adhat az agrárkivitelnek is.

Az árak azonban egyelőre nem tükröznek látványos fordulatot. A hazai piacon a búza ára továbbra is nyomás alatt van, miközben a kukorica stabilabb képet mutat. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss piaci adatai szerint az étkezési búza ára májusban érdemben elmaradt az egy évvel korábbitól, a takarmánykukorica viszont jóval kisebb éves visszaesést mutatott.

Ez azt jelzi, hogy a búzapiacon erősebb a kínálati nyomás, míg a kukoricánál az uniós importigény és a régiós kereslet jobban megtámasztja az árakat.

Az AKI adatai szerint május második hetében az étkezési búza termelői ára 66,7 ezer forint/tonna, a takarmánykukoricáé 74,1 ezer forint/tonna volt – előbbi 22 százalékkal, utóbbi 1 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Magyar szempontból tehát kettős helyzet alakult ki.

Termésoldalon a kilátások kedvezőbbek, különösen, ha a nyári időjárás nem okoz újabb komoly károkat.

Árbevételi oldalon viszont a gazdák még nem lélegezhetnek fel, mert a búzát továbbra is erős nemzetközi verseny és mérsékelt világpiaci árkörnyezet szorítja.

A kukorica helyzete valamivel ígéretesebb, de ott is a nyári csapadék és a hőhullámok dönthetik el, hogy a mostani előrejelzésből valóban jobb termés és jobb piaci pozíció lesz-e.

A friss WASDE-jelentés minden esetre azt mutatja, hogy a készletek globális szinten nem tekinthetők bőségesnek. Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb időjárási sokk, például egy amerikai, fekete-tengeri vagy európai aszály gyorsan megmozgathatja az árakat. A magyar termelőknek ezért most egyszerre kell figyelniük a hazai terméskilátásokat, az ukrán és orosz kínálatot, valamint az uniós importigényt – olvasható a Világgazdaság hasábjain.

Kiemelt kép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt