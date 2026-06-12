Kármán András: A kormány nyilvánosságra hozza a helyreállítási tervet

Nyilvánosságra hozza Magyarország helyreállítási tervét a következő napokban a kormány, amely az európai uniós források hazahozatalának feltétele. A következő pénzügyminiszteri tanácskozáson már a magyar terv lesz a terítéken – közölte a pénzügyminiszter a Facebookon pénteken.

Kármán András beszámolt arról is, hogy Nadia Calvinóval, az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett Luxemburgban. „Célunk további olyan forrásokat Magyarországra hozni, amelyek beruházásokat támogatnak és ezzel csökkentik a terheket a költségvetésen, amiből így nagyobb összegeket tudunk infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre, közszolgáltatásokra fordítani” – fogalmazott a miniszter. Kapcsolódó tartalom Kapitány István: Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok Felidézte, hogy a Tisza-kormány történelmi sikert ért el: összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére. Kiemelt kép forrása: Kármán András Facebook-oldala