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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Kármán András: A kormány nyilvánosságra hozza a helyreállítási tervet

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.12. 21:36

Főoldal / Gazdaság

| Szerző: hirado.hu
Nyilvánosságra hozza Magyarország helyreállítási tervét a következő napokban a kormány, amely az európai uniós források hazahozatalának feltétele. A következő pénzügyminiszteri tanácskozáson már a magyar terv lesz a terítéken – közölte a pénzügyminiszter a Facebookon pénteken.

Kármán András beszámolt arról is, hogy Nadia Calvinóval, az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett Luxemburgban.

„Célunk további olyan forrásokat Magyarországra hozni, amelyek beruházásokat támogatnak és ezzel csökkentik a terheket a költségvetésen, amiből így nagyobb összegeket tudunk infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre, közszolgáltatásokra fordítani” – fogalmazott a miniszter.

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Kiemelt kép forrása: Kármán András Facebook-oldala

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