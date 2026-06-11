Vámot vetett ki az EU a kis csomagokra, júliustól drágább lesz a Temuról vagy a Sheinről rendelni

Egy július elsejétől Magyarországon is érvényes új vámszabály szerint az Európai Unión (EU) kívüli országok webáruházaiból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után háromeurós vámot kell fizetni. Az új szabály szerint ráadásul ezt a vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.

Az intézkedés egyrészről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között – hívta fel a figyelmet az Index cikke.

Az Európai Bizottság által kihirdetett jogszabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen, a kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.

Az új szabály szerint a háromeurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.

A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen kilenc euró.

Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám három euró. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni.

A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében változás nem lesz.

A július elsején hatályba lépő változás valamennyi uniós tagállamban egységesen alkalmazandó, így a harmadik országból érkező kis csomagok vámkezelésének új szabályaival minden online vásárlónak érdemes számolnia. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 1819-es, külföldről a +36 1 461 1819-es számon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon is – ismertették az Index cikkében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)