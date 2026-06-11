Vámot vetett ki az EU a kis csomagokra, júliustól drágább lesz a Temuról vagy a Sheinről rendelni

Az intézkedés egyrészről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között – hívta fel a figyelmet az Index cikke.
Az Európai Bizottság által kihirdetett jogszabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen, a kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.
Az új szabály szerint a háromeurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.
A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen kilenc euró.
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Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám három euró. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni.
A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében változás nem lesz.
A július elsején hatályba lépő változás valamennyi uniós tagállamban egységesen alkalmazandó, így a harmadik országból érkező kis csomagok vámkezelésének új szabályaival minden online vásárlónak érdemes számolnia. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 1819-es, külföldről a +36 1 461 1819-es számon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon is – ismertették az Index cikkében.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)