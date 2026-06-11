Kapitány István közölte, ki lesz a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatója

Az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában a jövőben fontos szerepet játszó Magyar Fejlesztési Bank (MFB) vezetésében változás történt: a bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el – közölte a gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Kapitány István posztjában emlékeztetett arra, hogy Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként kiemelt fontosságú és nagy létszámú szakmai szervezeteket vezetett. Ezekben a pozíciókban részt vett a monetáris politika alakításában, majd meghatározó szerepet vállalt a hazai pénzügyi és felügyeleti statisztikák elkészítésében, a pénzügyi rendszer működését támogató adat- és információs rendszerek fejlesztésében, valamint nemzetközi szakmai fórumokon is képviselte Magyarországot.

Korábbi kormányzati és piaci szerepköreiben egyaránt bizonyította stratégiai szemléletét és vezetői képességeit, ezért a miniszter meggyőződése, hogy Gerendás János felkészülten és felelősséggel tudja ellátni új feladatát.

„Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát várok el, melynek első lépése egy átfogó audit mellett az EU-s források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz”

– fogalmazott Kapitány István a közösségi oldalán.

A miniszter arra is kitért, hogy a vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új, átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel, „akiknek eredményes munkát kívánok”.

Az új vezetőség feladata hatalmas lesz, hiszen az uniós pénzek hazahozatalában kulcsszerepet fog játszani az intézmény. Emellett természetesen feladata az MFB-nek, hogy a vállalkozások versenyképességének javításában, a beruházások támogatásában és a magyar gazdaság hosszú távú fejlődésének elősegítésében is fontos szerepet játsszon

– hangsúlyozta Facebook-oldalán Kapitány István.

Az MFB honlapján a Vezetőség link alatt olvasható tájékoztatás szerint Kovács Zsoltot váltja az MFB élén Gerendás János.

Kiemelt kép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter és Gerendás János, az MFB új elnök-vezérigazgatója (Fotó: Kapitány István Facebook-oldala)