Megemelte a benzin beszerzési árát Kapitány István

Ennek értelmében

a benzin nettó készletértékesítési ára literenként 270,25 forintról 283,45 forintra, míg a gázolajé 300,48 forintról 310,47 forintra emelkedett.

A portál felidézi, hogy a mostani módosítás a május 14-i rendeletet írja felül, amelyben a kormány korábban újabb stratégiai készleteket szabadított fel: összesen 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj piacra kerülését tették lehetővé.

A lépés célja akkor az volt, hogy a piacinál alacsonyabb, fogyasztók számára elérhető védett ár fenntartása ne okozzon piaci zavarokat, így a nagykereskedők kvázi olcsóbb beszerzési áron juthattak az üzemanyaghoz, amit a kiskereskedelem is lekövethetett.

A mostani módosítás viszont ezt a beszerzési árszintet felfelé korrigálja, vagyis a kormány a piaci folyamatokhoz és a valós árviszonyokhoz igazítja a rendszert, hogy végül ne legyen hatalmas a különbség a stratégiai készlet kitárazási ára és a normál piaci árak között.

A Portfolio.hu értékelése szerint ez csökkentheti a készletek későbbi visszapótlásából eredő finanszírozási veszteséget.

Kiemelt kép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. május 26-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)