Csökkent ugyan a turizmus lendülete, a szállásadók mégsem járnak rosszul

A vendégek száma egy százalékkal, a vendégéjszakáké négy százalékkal elmaradt a tavalyitól a KSH friss adatai szerint. Mégsem kell aggódniuk a szállásadóknak.

Idén áprilisában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött. A vendégek száma 1 százalékkal, a vendégéjszakáké 4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyorstájékoztatója szerint. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,4 százalékkal, a vendégéjszakáké 0,8 százalékkal nőtt 2025 áprilisához képest.

A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 3 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 9,4 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 3,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal bővült 2025 áprilisához képest. A 717 ezer belföldi vendég közel 1,6 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 510 ezer vendéget és 1,1 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Utóbbi vendégek 79 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,5 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 0,7 százalékkal meghaladta a 2025. áprilisit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (12 százalékkal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (3,9 százalékkal). Budapesten 9 százalékkal, a Balatonnál 5 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 5,2 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva, amihez nagyban hozzájárult az – előző évben kiugróan sok vendéget küldő – Izraelből érkező vendégek számának 79 százalékos visszaesése. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 0,6 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,7 százalékkal csökkent 2025 áprilisához képest.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 730 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 513 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 85 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk alig változott (plusz 0,1 százalék) az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 17 százalékkal elmaradt a 2025. áprilisitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (15 százalékkal), leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (16 százalékkal). Budapesten 6,8, a Balatonnál 8,4 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 24 436 turisztikai szálláshely, ezen belül 2470 kereskedelmi, illetve 21 966 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 981 szálloda és 994 panzió volt nyitva április egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 87,7 milliárd forint volt, folyó áron 0,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 0,3 százalékkal kevesebbet, közel 3,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Az előző év azonos időszakához képest idén január és április között a turisztikai szálláshelyeken 1,8 százalékkal több, összesen 4,7 millió vendéget regisztráltak.

A belföldi vendégek száma 3,6 százalékkal, a külföldieké 0,3 százalékkal több (közel 2,3 millió, illetve mintegy 2,5 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken – olvasható a Világgazdaság hasábjain.

