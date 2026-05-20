Az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát sürgeti az agrárkamara

Az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági kamara (NAK) szerdai közleményében.

Meg kell védeni a magyar gazdákat, a fogyasztókat és az élelmiszerpiacot attól a kockázattól, amelyet az ukrán agrártermékek importtilalmának megszüntetése jelent! – írták. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme, az élelmiszer-termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt.

A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.

A belföldi piacvédelmet biztosító rendelet megszűnésével az EU-ban érvényes importszabályok érvényesek Magyarországon is. Az új Országgyűlés döntése szerint a behozatalt be kell ugyan jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih), de ez eddig is kötelező volt – tették hozzá.

Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben.

A magyar gazdáknak szigorú élelmiszer-biztonsági, környezet- és állatvédelmi előírásoknak kell megfelelniük, ám ezek növelik a költségeiket, miközben az olcsó ukrán gabona lenyomja a felvásárlási árakat és jelentős bevételkiesést, raktározási és értékesítési nehézségeket okozhat.

Az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt növényvédőszer-maradványok lehetnek a termékekben. A NAK emiatt azt kéri, hogy garantálja törvény az Ukrajnából érkező termékek behozatali tilalmát

– olvasható a közleményben.

