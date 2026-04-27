A Wizz Air vezetője nem számít arra, hogy kifogynának kerozinból

A Wizz Air vezérigazgatója nem gondolja, hogy a légitársaság kifogyna a repülőgép-üzemanyagból. Váradi József azután beszélt erről újságíróknak hétfőn, hogy olyan aggodalmak fogalmazódtak meg, miszerint kerozinhiány alakulthat ki a repülőtereken, ha hosszabb ideig tart az iráni háború.

Váradi József elmondta: a jelenlegi tonnánkénti 1500 dolláros üzemanyagár mintegy kétszerese a konfliktus előttinek. Ez rengeteg teret enged a kreativitásnak – tette hozzá, megjegyezve: tudomása van arról, hogy tartályhajók mennek az Egyesült Államokba, hogy kerozinnal térjenek vissza Európába, miközben a Közel-Kelet volt eddig az európai légitársaságok egyik fő kerozin-beszerzési forrása.

A Wizz Air vezérigazgatója szerint a repülőgép-üzemanyag ára egy ideig magas marad még akkor is, ha véget ér az iráni háború.

Váradi József elmondta, hogy

a Wizz Air sokkal erősebb a nyári foglalásokban, mint tavaly.

Hangsúlyozta, hogy a légitársaság a nyári időszakra vonatkozó üzemanyagigényének 70 százalékban fedezettel rendelkezik. Kitért arra is, hogy a társaság az idén 35 új Airbus repülőgépet kap.

