Magyarország nem hagyja, hogy Brüsszel jogi trükkökkel elvegye tőlünk az olcsó energiát – jelentette ki Bóka János

Brüsszel újabb frontot nyitott az energiaháborúban és el akarja vágni Magyarországot az olcsó orosz kőolajtól és földgáztól – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János megerősítette: Magyarország nem hagyja, hogy Brüsszel jogi trükkökkel elvegye az olcsó energiát, ezért a kormány bírósági eljárást indít. A tárcavezető világossá tette: a REPowerEU-rendelet elfogadhatatlan.

„Magyarország nem hagyja, hogy Brüsszel jogi trükkökkel elvegye tőlünk az olcsó energiát, ezért bírósági eljárást indítunk a REPowerEU-rendelet ellen, és az Európai Unió Bíróságától kérjük annak megsemmisítését” – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Bóka János bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy

„Brüsszel újabb frontot nyitott az energiaháborúban, és el akarja vágni Magyarországot az olcsó orosz kőolajtól és földgáztól.”

A tárcavezető úgy folytatta:

„Ennek az árát a magyar családok fizetnék meg. Ha ez a terv megvalósul, a rezsiszámlák többszörösükre nőhetnek, és a gazdasági szereplők is nehéz helyzetbe kerülhetnek.”

A miniszter megjegyezte: ráadásul ez a rendelet az uniós szabályok kijátszásával született meg, mert tartalmát tekintve szankció, amihez egyhangú döntésre lett volna szükség.

„Brüsszel azonban kereskedelmi intézkedésnek álcázva, minősített többséggel erőltette át a döntést, hogy kikerülje a szuverén nemzetállamok ellenállását. Ez súlyos jogi visszaélés” – emelte ki.

Bóka János szerint ez a döntés sérti Magyarország és a magyar emberek érdekeit.

„Azt is látjuk, hogy a Tisza Párt pontosan ezt az utat követné. Szakértőik egyértelműen állást foglaltak a brüsszeli energiapolitika mellett. Mi ezzel szemben megvédjük Magyarország energiabiztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést. Ezért a biztos választás a Fidesz”

– írta a miniszter.

Szijjártó Péter: A Tiszában ott sorakoznak, akik a nyugati vállalatoknak a drágább árért lobbiznak

Ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn azt jelentette be, hogy Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó, brüsszeli REPowerEU-rendeletet az EU Bíróságon, hozzáfűzve, hogy a per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy mára hivatalosan is megjelent az a döntés, amelynek értelmében megtiltják az Európai Unió tagországainak az orosz kőolaj és földgáz vásárlását.

„Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország szempontjából csak drágább és kevésbé megbízható megoldások léteznek. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem nem lehetséges a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása” – mutatott rá.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)