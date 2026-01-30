Nagy Márton elárulta, honnan lesz pénz a rezsistopra

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertette, hogy milyen forrásokból fogják fedezni a csütörtökön bejelentett rezsistop költségét.

Mint írtuk, a minap Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel ismertették a rezsistop részleteit. Ennek értelmében a kormány a januári fűtési költségek 30 százalékát lényegében átvállalja (bár ennek kivitelezése eltér annak függvényében, hogy ki-ki miként fűt).

A csütörtöki Kormányinfón elhangzott az is, hogy a rezsistop nagyjából 50 milliárd forintos kiadást jelent.

Nagy Márton Facebook-posztjából kiderült, hogy ezt miből fogják fedezni.

A nemzetgazdasági miniszter posztja szerint az 50 milliárd forintos rezsistop költségét két forrásból fedezik: az összeg felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból (ez utóbbira Gulyás Gergely is utalt már „Robin Hood-adóként” a Kormányinfón), a másik felét pedig a költségvetés tartalékából biztosítja majd a kormány.

Az Index ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra is, hogy a Kormányinfón elhangzott: összesen több mint 7,9 millió háztartás részesül a rezsistopban, amelyek közül:

2,9 millió gázzal fűt,

4,4 millió villannyal,

644 ezer pedig távfűtést használ.

A gázt használó háztartásokon belül ráadásul eltér a számlázás módja is: a 2,9 millió ügyfélből 1,7 millió átalánydíjas, 600 ezer diktálással fizet, a többiek pedig jelleggörbés elszámolásban vannak. Az átalánydíjasok – akik 11 hónapon át azonos összeget fizetnek, majd egyszer rendezik az eltérést – a kedvezményt az éves elszámoláskor kapják meg. Ugyanez érvényes a jelleggörbés díjfizetésre is.

A rezsistop szóba került Orbán Viktor péntek reggeli interjújában is, amelyet a Kossuth Rádiónak adott.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Demján Sándor programról tartott sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. április 28-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)