Már zajlik a próbagyártás a BYD szegedi üzemében, az avatás időpontja még kérdéses

Megkezdődött a próbagyártás a BYD szegedi elektromosautó-gyárában, miközben a hivatalos gyáravató időpontja egyelőre nem ismert – jelentette be Botka László, Szeged polgármestere.

A városvezető csütörtöki évadnyitó rendezvényén elmondta: a kínai autógyártó eddig 960 munkavállalót vett fel, akiknek mintegy 70 százaléka magyar, többségük szegedi. A termelés fokozatosan éri el a tervezett kapacitást, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatotti létszám is tovább bővül – közölte az Economx.

Botka László beszámolt arról is, hogy

Szegeden az országos munkanélküliségi ráta az egyik legalacsonyabb, mindössze 1,3 százalék. A BYD együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával, és a cég számít a munkavállalókra a térségből, így Makó környékéről, valamint a Vajdaság északi részéről is.

A polgármester közlése szerint a kormány vállalta, hogy megkönnyíti a határ menti ingázók közlekedését, ennek érdekében külön sávot alakítanak ki a röszkei közúti határátkelőn.

Az üzemben külföldi, ázsiai vendégmunkások is dolgoznak majd, ami Botka László szerint nem okoz feszültséget, mivel Szeged hosszú ideje nemzetközi egyetemi és gazdasági központ.

Az önkormányzat feladata volt a beruházáshoz szükséges mintegy 300 hektáros terület biztosítása. A korábban termőföldként használt parcellák kisajátításával kapcsolatos perek jogerősen lezárultak, a polgármester pedig jelezte: javasolni fogja, hogy az önkormányzat mondjon le az ebből fakadó követeléseiről.

A gyáravató időpontjáról Botka László elmondta: egyelőre nem tudni, mikor kerül rá sor. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanakkor a csütörtöki Kormányinfón közölte: a BYD magyarországi gyárában tavasszal indulhat meg a termelés.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Oláh Tamás)