Szijjártó Péter: Gazdaságtörténeti jelentőségű beruházást hajtott végre az EL-Q Invest Kft. Pécsen

„Gazdaságtörténeti jelentőségű, hazánk versenyképességét még tovább erősítő beruházást hajtott végre Pécsen az EL-Q Invest Kft., ugyanis ez a legelső magyar tulajdonú vállalat, amely nitrogént tud előállítani” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar tulajdonú EL-Q Invest Kft. beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a cég nagyjából 2,5 milliárd forintért építette meg üzemét, ahol magas technológiai színvonalon, zöldenergia felhasználásával, károsanyag kibocsátása nélkül fog szinte százszázalékos tisztaságú nitrogént előállítani a világpiac vezetői között lévő Harman Becker autóipari beszállító számára.

Kiemelte, hogy a kormány 530 millió forint támogatást nyújtott a projekthez, így segítve elő tizenhat új munkahely létrehozását, illetve azt, hogy az ultramodern autóipar működéséhez szükséges nitrogén helyben rendelkezésre álljon. „Ha nitrogént nem kap a Harman időben, akkor a világszínvonalú termelést is le kell állítani. (…) És most a Harman új dimenzionális helyzetbe kerül, mivel eddig külföldi vállalatok kamionnal szállították ide a nitrogént” – mutatott rá.

„Ezzel hazánk versenyképessége is tovább nő, hiszen az az ország, ahol az autóiparhoz szükséges kritikus elemeket elő tudják állítani, a mai világban nagyot lép előre a versenyképesség tekintetében”

– fejtette ki a tárcavezető.

Majd a beruházás gazdaságtörténeti jelentőségét méltatta, és aláhúzta, hogy az EL-Q Invest Kft. a legelső magyar vállalat, amely nitrogént tud előállítani. „Kizárólag külföldi vetélytársak vannak, így tehát újabb iparágban sikerült megvetnie a lábát egy magyar nemzeti tulajdonban álló vállalatnak” – mondta. Továbbá arra is emlékeztetett, hogy Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról 6 százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői komoly bravúrokra voltak képesek.

„Ma egymillióval több munkahely van Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt.”

„Ma Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit itt fizetjük Magyarországon, és hiába a nemzetközi energiapiac teljesen agyament árváltozásai, azért csak sikerült a rezsicsökkentést egyrészt felépíteni, utána pedig minden nehézség dacára megtartani” – sorolta. „De az is világos, hogy egy ilyen törékeny időszakban a nehezen elért eredmények is könnyen válnak semmissé. Ennek a veszélye sajnos megvan. Egy olyan háború szomszédságában élünk még mindig, amely alakulását nem lehet előre kalkulálni.”

„Látjuk, hogy a háború befejezésére irányuló szándékokkal legalább egyenerősségűek azok a szándékok, amelyek a másik irányba mutatnak”

– figyelmeztetett.

„Egy ilyen háború eszkalálódása mindig veszélybe tudja sodorni az addig elért eredményeket, arról nem is beszélve, hogy egy ilyen háborúnak a finanszírozására adott esetben másokat is rákényszerítenek, olyanokat, akiknek ehhez semmi közük nincsen” – folytatta. A miniszter ezzel kapcsolatban azt is leszögezte, hogy a jelenlegi kormány kitart amellett, hogy a magyar emberek pénzének a hazai gazdaságban van a helye, és nem egy másik ország működtetésében. Valamint rámutatott, hogy az elmúlt négy év a negatív környezet ellenére is a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt beruházások szempontjából.

„Tavaly három és fél naponta állapodtunk meg egy-egy újabb nagy beruházásról itt, Magyarországon”

– emlékeztetett. Végül pedig megjegyezte, hogy hazánk továbbra is rendkívül népszerű a nemzetközi vállalatok körében, és ezek beruházásai óriási lehetőséget jelentenek a hazai cégek számára is, ahogy azt az EL-Q Invest Kft. példája is mutatja.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)