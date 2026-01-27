A Századvég szerint jelentősen javult az anyagi helyzet megítélésében a lakosság jövőbeni várakozása

A Századvég felmérése szerint jelentősen javult a magyar lakosság várakozása az anyagi helyzet megítélésében, emellett a vállalatok is változatlanul bizakodók a jövőt illetően.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. által közölt felmérés szerint jelentősen javult az anyagi helyzet megítélésben a lakosság jövőbeni várakozása megtakarítások terén jelentősen javult, emellett a vállalatok várakozása a jövőt illetően változatlanul bizakodó.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 decemberében az anyagi helyzet megítélésében jelentős, trendszerű pozitív irányú elmozdulást tapasztaltak.

A Századvég Konjunktúrakutatónak a hirado.hu számára elküldött elemzésében azt írták:

arra a kérdésre, hogy „Az Ön háztartása a következő egy évben várhatóan többet vagy kevesebbet takarít meg, mint eddig?” decemberben jócskán – +4,4 indexponttal – kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. Az interjúalanyok 4,2 százaléka jelezte az előző havi 4,3 százalékos arány után, hogy sokkal többet tud majd megtakarítani a következő egy évben. 21,1 százalékuk – +2,4 százalékpont – számol kicsivel több megtakarítással a következő egy évre.

Ugyanannyi megtakarítással a lakosság 41,2 százaléka – 1,3 százalékpont – számít, a kicsivel kevesebbet kategóriát a megkérdezettek 16,5 százaléka – mínusz 0,5 százalékpont – választotta, míg a válaszadók 14,3 százaléka – mínusz 3,4 százalékpont – várhatóan sokkal kevesebbet takarít meg a következő egy évben.

A kutatási adatok elemzésében azt is írták, hogy a lakosság konjunktúraérzetét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy ötből három kategóriában erősödés tapasztalható. A 18–29 évesek körében 0,7 indexpontos, a 30–39 éveseknél 3,8 indexpontos, míg a 60 éven felülieknél 2 indexpontos javulást mértek. A 40–49 éves korcsoportban mínusz 6,2 indexpontos és az 50–59 éveseknél mínusz 1 indexpontos csökkenést mértek, így decemberben a legkedvezőbb konjunktúraérzete a 60 éven felülieknek – mínusz 5,4 indexpont volt, míg a legkedvezőtlenebbet a 40–49 évesek mínusz 20-ra érzékelték. A további korosztályoknál az indexértékek a következők voltak: 18–29 évesek: mínusz 7,6, 30–39 évesek: mínusz 10,7, 50–59 évesek mínusz 13,3 indexpont – derült ki a kutatásból.

A legnagyobb pozitív változást 2025 decemberében a vállalatok elmúlt egyévi profitjánál mérték

Arra a kérdésre, hogy „Hogyan alakult az Ön vállalkozásának profitja az elmúlt 12 hónapban?” decemberben a vállalatok vezetői összességében jóval – +3,9 indexponttal – kedvezőbb válaszokat adtak a novemberiekhez képest. Ebben a hónapban a vállalatok mindössze 12,9 százaléka mondta a novemberi 16,2 százalék után, hogy jelentősen csökkent a profitja az elmúlt egy évben, kismértékű csökkenést a megkérdezettek 25,4 százaléka – mínusz 0,7 százalékpont – tapasztalt, változatlan profitot a megkérdezett vállalatok 38,2 százaléka – +3,2 százalék – jelzett.

A Századvég ismertetése szerint kismértékű profitemelkedést a vállalatok 19,6 százaléka – mínusz 0,8 százalékpont, míg jelentősen növekedő profitot 2,3 százalék – +0,8 százalékpont – tapasztalt.

A vállalatok ágazati bontását elemezve megállapítható, hogy két szektorban átlagosan javult, míg háromban csökkent a konjunktúraérzet. Ebben a hónapban az építőiparban +1,4, a szolgáltatásoknál +0,4 indexpontos, az iparban −0,6, a mezőgazdaságban −1,0 indexpontos, továbbá a kereskedelemben −2,2 indexpontos konjunktúraindex-változást mértek. Decemberben így a mezőgazdaságban detektálták a legjobb konjunktúraérzetet – mínusz 5,4 – a leggyengébbet pedig a kereskedelemben – mínusz 14,0 – áll a Századvég Konjunktúrakutató Zrt által közölt elemzésében, melynek teljes tartalma online felületükön érhető el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi/Oláh Tibor)