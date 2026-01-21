48 perc: A befektetési ügynökség vezérigazgatója szerint szétvernék az ország versenyképességét az ellenzék adóemelési tervei

Tavaly 7 milliárd euró értékben érkeztek új befektetések Magyarországra, és 108 projektről állapodott meg a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) – mondta el Joó István, a szervezet vezérigazgatója, kormánybiztos kedden az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában, amelyben az ellenzék adóemelési tervei is szóba kerültek.

A szakember a 2025-ös év beruházásainak értékelése kapcsán az MTI híradása szerint elmondta, egyre több befektetés érkezik Magyarországra, ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt tizenhat évben ez a kormány létrehozta Európa legversenyképesebb befektetési-üzleti környezetét.

Kifejtette: a befektetők sokféle szempontot vizsgálnak, amikor egy adott országba készülnek települni. Magyarország mellett többek közt az, hogy Európa legalacsonyabb adóit kell itt fizetni, de vizsgálják az oktatási rendszerünket, a szakemberek képzettségét, az infrastruktúrát, a logisztikai viszonyok fejlettségét – tette hozzá.

Rámutatott: egyrészt az adókedvezményeket, például a társasági adóra vonatkozó kedvezményt, ugyanúgy igénybe tudja venni egy magyar kis- és közepes vállalat, mint a hozzánk érkező külföldi nagyvállalat, másrészt az Európai Unióban minden országnak vannak ilyen eszközei a beruházók segítésére. „Például 2023-ban és 2024-ben is a HIPA által megkötött megállapodások révén beérkező befektetési volumen önmagában nagyobb volt, mint a másik három visegrádi ország együttes eredménye” – jelentette ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója.

Az adóemelést, illetve a befektetések állami támogatásának csökkentését célzó ellenzéki tervekkel kapcsolatos műsorvezetői felvetésre Joó István azt mondta: ez szétverné az egész rendszert és az ország versenyképességét is.

Az is elhangzott, hogy egy független külső elemzés alapján a HIPA által nyújtott 1 forintnyi támogatás 4,1 forintnyi költségvetési bevételt keletkeztet. Joó István azt is megjegyezte, hogy a kutatás-fejlesztési projekteket érintően az ügynökség 2025-ben 14 befektetésről állapodott meg több mint 250 milliárd forint értékben, amelyek 600 kutató-fejlesztő munkahelyet fognak létrehozni. Hozzátette: az üzleti szolgáltató központokat érintően tavaly 3500 új munkahelyet jelentettek be. Műsorvezetői kérdésre Joó István elmondta: 2025-ben 16 országból érkeztek befektetések 17 különböző ágazatba;

a legtöbb befektetés idén is Kínából érkezett Magyarországra.

Joó István hozzátette: „nyugati irányból is látható egy rendkívül pozitív tendencia, 2025 abból a szempontból is egy rekordév volt, hogy egy éven belül soha ennyi, az Egyesült Államokból érkező beruházást nem tudtunk még bejelenteni” hozzátéve, 200 milliárd forint értékben 16 amerikai beruházás valósul meg Magyarországon, köztük rengeteg kutatás-fejlesztési projekt.

„A legnagyobb befektetőink közé Németország és Ausztria tartozik, és ezekből az irányokból is folyamatosan érkezik a működő tőke”

– tette hozzá a HIPA vezérigazgatója.

Kiemelt kép: Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója beszédet mond a Konnektivitás Barátai Alapítvány által rendezett I. Konnektivitás gálavacsorán és díjátadó ünnepségen a Haris Parkban 2025. november 27-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)