Egymilliárd forintos kárt okozott hamis termékekkel egy kínai férfi, akár tíz év börtönt is kaphat

Egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozhatott eladásra kínált hamis termékekkel egy kínai férfi, akár tíz év börtönbüntetésre is számíthat. Ezt kedden közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az MTI-vel.

A közlemény szerint egy budapesti kis- és nagykereskedelmi áruházban eladásra kínáltak több száz okosórát és fülhallgatót, különböző játékkonzolokat, 6500 üveg parfümöt, közel 150 ezer játékfigurát, továbbá több száz plüssfigurát, amelyek egytől egyig hamisnak bizonyultak.

A nyomozók találtak még 7000 külső adattárolót és memóriakártyát, melyek után szintén nem fizették meg a legális forgalomba hozatalhoz szükséges jogdíjat. Az iparjogsértő termékek által a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány akár az egymilliárd forintot is meghaladhatja, a pontos összeget a büntetőeljárás során állapítják meg.

A kínai áruház átvizsgálásakor előkerült közel 200 doboz zárjegy nélküli cigaretta, és találtak egy szabálytalan körülmények között tárolt gázriasztó fegyvert is, mely ügyben az illetékes rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított.

A kis- és nagykereskedelmi üzletet működtető cég kínai állampolgárságú ügyvezetőjének iparjogvédelmi jogok megsértése, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, illetve pénzmosás bűncselekmények elkövetése miatt is felelnie kell

– áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)