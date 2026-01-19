Erre érdemes odafigyelni – keddig igényelhetik a közszolgálatban dolgozók az egymilliós otthontámogatást

Keddig jelenthetik be munkáltatójuknál igényüket azok, akik már meglévő lakáshitelük törlesztéséhez használnák fel a 2026-ban elérhető közszolgálati otthontámogatást. A január 20-ai határidőre kiemelt figyelmet kell fordítani, mert az jogvesztő, tehát utólagos pótlásra már nincs lehetőség.

Január huszadikáig, keddig, vagyis holnapig jelenthetik be munkáltatójuknál az igényüket azok a munkavállalók, akik már meglévő hitelükhöz kapcsolódóan használnák fel a januártól elérhető közszolgálati otthontámogatást – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az egymillió forintos támogatás abban az esetben is járhat, ha a hitel éves törlesztési terhe nem éri el az egymillió forintot. A határidő jogvesztő, tehát utólagos pótlásra már nincs lehetőség.

Az adozona.hu oldalon elérhető cikkben arra hívták fel a figyelmet, hogy a januártól elérhető, akár nettó egymillió forintos összegű, vissza nem térítendő közszolgálati otthontámogatás elsősorban azoknak nyújthat segítséget, akik az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban, a közigazgatásban vagy a rendvédelemben dolgoznak. A támogatás csak azoknak a munkáltatóknak az alkalmazottai által vehető igénybe, akik szerepelnek a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.

A közszolgálati otthontámogatás csak kifejezetten lakáscélú felhasználást célzó pénzügyi konstrukcióknál (például lakáshitel, lakáslízing) használható fel: így szabad felhasználású hitel törlesztésére akkor sem lehet felhasználni, ha azt egyébként kizárólag lakáscélra fordították.

Az adózóna portál a BiztosDöntés oldal szakértőjére hivatkozva arról is beszámolt, hogy az igényelhető támogatás összegénél nem az éves törlesztőrészletek összege, hanem a fennálló teljes (a hátralévő törlesztők összegéből számolt) tartozás számít: ha tehát utóbbi eléri az egymillió forintot, az igénylő jogosult a maximális támogatási összegre.

Kiemelt kép: Az otthonteremtési támogatás sokaknak nyújt nagy segítséget a lakhatáshoz (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)