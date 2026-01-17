Németh Szilárd: a rezsicsökkentés kinyírásával egyenlő Magyar Péter energetikai terve

Magyar Péter energetikai terve: a rezsicsökkentés kinyírása – ezt írta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos szombati Facebook-bejegyzésében.

Németh Szilárd úgy fogalmazott: ehhez kell „Kapitány István, egy multi, a Shell volt globális alelnöke, » a magyar Jockey Ewing«. Ez a brüsszeli út”– közölte Németh Szilárd, választásra biztatva a közösségi oldalát felkeresőket.

A kormánybiztos arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke szombaton bejelentette: Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke a szervezet gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője.

Kiemelt kép: Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelõs kormánybiztos a Magyar Energetikai és Közmûszabályozási Hivatal (MEKH) 27 európai országra kiterjedõ januári ár-összehasonlító jelentésérõl tartott sajtótájékoztatóján az Energiaügyi Minisztériumban 2025. február 5-én. MTI/Soós Lajos.