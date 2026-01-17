„Minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek!” – reagált a Tisza Párt új gazdasági vezetőjének bemutatására Schiffer András

Schiffer András ügyvéd, volt országgyûlési képviselõ a közösségi oldalán reagált arra a hírre, hogy a Tisza Párthoz igazolt Kapitány István, a Shell egykori alelnöke.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter szombat délelőtt jelentette be, hogy „leigazolták” Kapitány István, aki párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakterületi vezetője lesz.

Schiffer András a közösségi oldalán egy rövid posztban reagált a hírre, amelyben azt írta:

„A globális progresszív politika célja: minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek!”

A Mandiner emlékeztetett arra, hogy Schiffer pár nappal ezelőtt a Mandiner Maxima című műsorában már beszélt Kapitány Istvánról, és úgy fogalmazott róla: ő Magyar Péter egyik „csinovnyikja”, akiken keresztül a Tisza-vezér BlackRock-gyarmatot akar létrehozni Magyarországon. Schiffer Andrást ezt a feltételezését arra alapozta, hogy Kapitány 2024-ig dolgozott a Shellnél, ahol globális alelnöki pozícióig jutott. A Shell tíz legnagyobb részvényesből pedig öt a BlackRock és a Vanguard amerikai nagyvállalatok hálózatának tagja.

Már hónapokkal ezelőtt pedzegették, hogy csatlakozhat a Tisza Párthoz

A Magyar Nemzet már decemberben is arról írt egy cikkben, hogy Kapitány István „Tisza-tanácsadóvá lépett elő”. Korábban, tavaly ősszel pedig Magyar Péter egy közös fotót is megosztott Kapitány István. Az Ellenpont akkor már azt írta, hogy Kapitány István „Magyar Péter új embere”. Hozzátették: Megjelenése is azt igazolja, hogy a Tisza Párt hatalomra jutása esetén azonnal felmondaná az orosz olajszerződéseket, és kizárólag a drágább-és egyelőre bizonytalan megbízhatóságú-nyugati szállításokat preferálná, ezzel hatalmas áremelkedést és ellátási hiányokat okozva.

„Magyar Péter számára azért lehet fontos a nyugati beszerzési útvonalakat ismerő szakértőkkel való tárgyalás, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról” – fogalmaztak a tavaly őszi cikkben.

Kiemelt kép: Schiffer András ügyvéd, volt országgyûlési képviselõ pódiumbeszélgetésen Szilvay Gergely: Egy védés története – Tudomány és politika összecsapása Magyarországon, Szilvay Gergely: A tudományos kirekesztés módszertana – Avagy hogyan igyekeznek ellehetetleníteni a progresszívek a konzervatív tudósokat?, valamint Orbán Balázs: A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései címû kötetek bemutatóján, a Mandiner és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) rendezvényén az MCC budapesti képzési központjában 2025. december 1-jén. MTI/Purger Tamás.