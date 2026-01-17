Magyar Péter bejelentette: Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke a TISZA gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője

A Tisza Párt elnöke szombaton bejelentette: Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke lesz a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője.

Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: Kapitány István két gyermek édesapja, 38 éve házas, karrierjét Magyarországon kezdte, majd Németországban, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a Shellnél.

Kapitány István a világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45 ezer kereskedelmi egységet és félmillió munkavállalót irányított – emelte ki a politikus, hozzátéve, hogy 2020-2025 között a Menedzserek Országos Szövetségének is elnöke volt.

Magyar Péter hozzáfűzte: Kapitány István számos hazai és nemzetközi elismerés, valamint díj birtokosa, elnyerte többek között az év menedzsere és az év európai iparági vezetője címet, 2023-ban pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

A Shell és a Ferrari 76 éves együttműködésének köszönhetően szoros kapcsolatot ápolt az olasz autógyár fejlesztőivel és Forma 1-es pilótáival, köztük Michael Schumacherrel. Büszke rá, hogy a Shell egyik legsikeresebb termékét, a V-Powert-t Magyarországon fejlesztették ki – ismertette a pártelnök.

A bemutató videóban elhangzott: Kapitány István „angyalföldi srácként hódította meg a világot”, de büszke debreceni gyökereire is. Tragikus repülőgép-balesetben elhunyt édesapja után maga is pilótának készült, ám végül „a legmagasabbra jutó magyar üzleti vezető lett”. Büszke magyarnak vallja magát, aki hisz a magyar tehetségben és szenvedélyesen szereti hazáját – hangzik el.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét 2023-ban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át Kapitány Istvánnak, akiről azt mondta: rendkívül sokat tett a magyar energiaszektor, a magyar emberek mindennapi élete, a magyar autózás és az autóipar, a magyar környezetvédelmi törekvések érvényre juttatása és folyamatos fejlesztése érdekében. „Nagyon szépen köszönjük mindazt, amit eddig Magyarországért, a magyar emberekért, Magyarország dicsőségéért tettél” – fogalmazott akkor a külügyminiszter.

Már az utóbbi időben is pedzegették, hogy csatlakozhat a Tisza Párthoz

A Magyar Nemzet már decemberben is arról írt egy cikkben, hogy Kapitány István „Tisza-tanácsadóvá lépett elő”. Korábban, tavaly ősszel pedig Magyar Péter egy közös fotót is megosztott Kapitány István. Az Ellenpont akkor már azt írta, hogy Kapitány István „Magyar Péter új embere”. Hozzátették: Megjelenése is azt igazolja, hogy a Tisza Párt hatalomra jutása esetén azonnal felmondaná az orosz olajszerződéseket, és kizárólag a drágább-és egyelőre bizonytalan megbízhatóságú-nyugati szállításokat preferálná, ezzel hatalmas áremelkedést és ellátási hiányokat okozva.

„Magyar Péter számára azért lehet fontos a nyugati beszerzési útvonalakat ismerő szakértőkkel való tárgyalás, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról” – fogalmaztak a tavaly őszi cikkben.

Kiemelt kép: Kapitány István a Év Menedzsere Díjátadó Gálán 2023.05.21-én. Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula.