Több mint kétszáz új munkahelyet teremt egy tízmilliárdos debreceni autóipari beruházás – közölte Szijjártó Péter

A ZF Chassis Modules világpiacvezető német autóipari beszállító vállalat tízmilliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, amivel tovább erősödik a magyar járműipar – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Debrecenben. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy ameddig a jelenlegi kormány van hatalmon, addig teljes biztonságban lesznek a beruházások, a munkahelyek, és Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a ZF Chassis Modules Hungary Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy

a német autóipari beszállító a tízmilliárd forintnyi értékű fejlesztése nyomán első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára. A projektet az állam nagyjából egymilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 230 új munkahely létrejöttét.

Beszédében aláhúzta, hogy itt a legkorszerűbb gépekkel fognak termelni, és jó hír, hogy kizárólag zöld energiát vesznek majd igénybe a működéshez.

„Minden egyes előállított tengelyt gyakorlatilag a következő percekben már a szomszédban a BMW debreceni gyárában építik be a legmodernebb autókba” – mondta.

Majd kifejtette, hogy

a BMW érkezése igazi korszakhatárt jelentett a város történetében, ami kiváló fejlesztési lehetőséget biztosít a helyi cégek számára, illetve vonzza a világpiacot vezető, high-tech vállalatokat, így újabb munkahelyek százait teremtve, amelyek biztosítják a helyben maradás lehetőséget a helyi fiatalok számára.

Hozzátette, hogy a mostani beruházással tovább erősödik a hazai autóipar, amelynek a fejlődésében Debrecen is kulcsfontosságú volt az elmúlt évtized során, amikor is a szektor termelési értéke több mint a négyszeresére nőtt, elérve tavaly az évi 13 ezer milliárd forintot.

Szijjártó Péter ezután kijelentette, hogy az elmúlt másfél évtized szuverén nemzeti gazdaságpolitikájának egyik első számú nyertese Debrecen volt, ahol hazánk valaha volt három legnagyobb beruházásából kettő egyszerre zajlott le.

Megjegyezte, hogy a kormány az elmúlt tíz évben 101 nagyvállalati beruházást támogatott a városban mintegy 600 milliárd forint értékben, aminek a nyomán 4600 milliárd forintnyi beruházást sikerült indukálni, 23 ezer új munkahelyet hozva létre.

„Talán azt sem túlzás állítani, hogy Debrecen a modern globális autóipar egyik központjává vált. Debrecenben az elmúlt években több mint százmilliárd forintért újult meg az infrastruktúra, épültek utak, kerékpárutak újultak meg, vasútvonalak jöttek létre, oktatási és környezeti fejlesztések”

– sorolta.

„Ez persze csak úgy történhetett meg, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország fejlesztésére fordítottuk (…) Azt is látni kell azonban, hogy van egy egyre növekvő nyomás rajtunk itt Európában. Épül egy hadigazdaság, amelynek keretében az európai és benne a magyar emberek pénzét is be akarják söpörni, de szeretném azt világossá tenni, hogy a szuverén nemzeti politika azt jelenti, hogy a magyar emberek pénzét mindig Magyarország fejlesztésére, a debreceni emberek pénzét pedig Debrecen fejlesztésére, nem másra fordítjuk” – szögezte le.

Illetve ígéretet tett arra, hogy

ameddig a jelenlegi kormány van hatalmon, addig teljes biztonságban lesznek a beruházások, a munkahelyek, és Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz.

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy napjainkban teljesen új világrend van kialakulóban, ami részben annak is köszönhető, hogy Európa az utóbbi időszakban sorozatosan súlyos válságokkal szembesült.

Emlékeztetett arra is, hogy a magyar kormány tíz-tizenöt éve azt a célt tűzte ki, hogy felszámolja a fejlettségbeli különbséget az ország keleti és nyugati fele között, ami a rendkívül kedvezőtlen külső körülmények ellenére is sikerült mostanra.

„A közeli háborús környezet dacára is büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt tíz-tizenöt év egyik legjelentősebb gazdasági sikerét értük el azzal, hogy megszüntettük a keleti és a nyugati országrész között korábban létezett, bántó fejlettségbeli különbséget” – fogalmazott, rámutatva, hogy ez nem ment volna Debrecen nélkül.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Erdõs József)