Szijjártó Péter bejelentette: a kormány megkötötte a 102. stratégiai együttműködési megállapodást a Rosenbergerrel

A kormány megkötötte a 102. stratégiai együttműködési megállapodását a Rosenberger német vállalattal, ami tovább erősíti a hazai gazdaság stabil, biztonságos alapját az európai hadigazdasági környezetben is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Jászárokszálláson.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Rosenberger újabb beruházásának átadásán arról számolt be, hogy az elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó, német tulajdonosi hátterű cég 9,5 milliárd forint értékben bővíti kapacitását nyírbátori, jászárokszállási és jászberényi telephelyén, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást ad, így biztossá téve számos munkahelyet és elősegítve az exportteljesítmény további erősítését.

Aláhúzta, hogy a hazánkban már mintegy ötezer főt foglalkoztató, csúcstechnológiát képviselő és a világpiacon is vezető pozícióban lévő vállalat igen szoros együttműködést alakított ki a magyar felsőoktatási és szakképzési intézményekkel, ami elősegíti azt, hogy a tanulók nemzetközi szinten is versenyképest tudást szerezzenek.

Elmondta, hogy a magyar gazdaság rendkívül sokat profitál abból, hogy a cég által naponta előállított nagyjából négymillió alkatrész szinte mind a külpiacokon kerül értékesítésre, mert az exportbevétel kiemelt jelentőséggel bír.

Illetve beszédében kiemelte, hogy stratégiai együttműködési megállapodást is aláírt a vállalattal, amely ezáltal immár a kormány 102. hasonló státuszú partnere.

Szijjártó Péter ezután rámutatott, hogy a cégcsoport a több mint két évtizedes magyarországi működése során számos beruházást végrehajtott, immár hatodik alkalommal a kormányzat támogatásával, és egyre magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket tartanak itt fenn.

Arra is kitért, hogy a Rosenberger dolgozóinak bére mintegy tíz százalékkal meghaladja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei átlagot, a vállalat pedig egyre több hazai kis- és közepes vállalkozás előtt nyitja meg a fejlődés útját.

„Itt, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyébként ez a 99. olyan beruházás az elmúlt tíz esztendőben, amelyhez a magyar kormány támogatást biztosított, összesen 130 milliárd forint értékben” – emlékeztetett.

A miniszter kifejtette, hogy napjainkban teljesen új világgazdasági és világpolitikai korszak van kialakulóban, s ebben az új világrendben Európa sajnos nem találja a helyét, nem találja a helyes válaszokat a kihívásokra.

„Nem is olyan régen Európa a béke és a gazdasági fejlődés kontinense volt. Mára egy háborús hadigazdaságra készülő földrészről beszélünk, amelynek a gazdasága sajnos folyamatosan veszít a versenyképességéből. Nos, ennek a jelenleg kétségtelenül lehúzó európai gazdasági környezetnek ellenére is elmondhatjuk azt, hogy az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából” – jelentette ki.

„Európa legalacsonyabb adói, Európa legalacsonyabb energiaárai, valamint a politikai stabilitás által adott biztonság mind-mind oda vezettek, hogy a nagy európai, amerikai és keleti vállalatok sorra döntöttek úgy, hogy a munkahelyeket és a velük járó modern csúcstechnológiát idehozzák Magyarországra” – folytatta.

„Ebben az európai hadigazdasági környezetben is sikerült megvédenünk a magyar emberek, a magyar családok gazdasági biztonságát, és úgy tudtuk kezdeni ezt az esztendőt, ami Európában példátlan, hogy 11 százalékkal megnőtt a minimálbér, a 13. havi mellett a 14. havi nyugdíj első részlete is érkezik, újabb családok kerültek adómentes kategóriába, a családi adókedvezmény mértékét megdupláztuk, és a rezsicsökkentés eredményeit pedig meg tudtuk védeni” – sorolta.

„Ez azért lehetséges, mert a magyar gazdaság stabil, biztonságos alapokon áll. És ezt a biztonságos alapot nagymértékben jelenti az, hogy a nagy gazdasági szereplők, a nagyvállalatok Magyarország, a magyar kormány stratégiai partnereivé lettek” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Czakó Tibor, a Rosenberger Hungary Kft. ügyvezető igazgatója stratégiai együttműködési megállapodást ír alá a Rosenberger újabb beruházásának átadásán Jászárokszálláson 2026. január 12-én. Az elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó, német tulajdonosi hátterű cég 9,5 milliárd forint értékben bővíti kapacitását nyírbátori, jászárokszállási és jászberényi telephelyén, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást ad (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)