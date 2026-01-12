Nyitrai Zsolt: Februárban különösen erős hónap vár a magyar nyugdíjasokra

Február különösen erős hónap lesz a nyugdíjasok számára, hiszen dupla nyugdíj érkezik, megérkezik a rendes és a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hétfőn a TV2 Mokka című műsorában, melyet a JóKor.hu nyugdíjasportál idézett. A kormánypárti politikus szerint a nyugdíjasok számára a Tisza Párt nem lehetőség, hanem veszély. Felidézte, hogy 2010-ben a kormány szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, amely azóta is fennáll.

Nyitrai Zsolt kiemelte: a kormány a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, így a nyugdíjasokkal is folyamatos egyeztetésben áll. Hangsúlyozta, hogy február különösen erős hónap lesz a nyugdíjasok számára, hiszen dupla nyugdíj érkezik, megérkezik a rendes és a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is.

A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett: a kormány nem csökkenti, hanem növeli a nyugdíjakat, ezért vezette vissza a 13. havi nyugdíjat is, amelyet korábban a baloldal elvett. Ezzel szemben a Tisza Párt álláspontja szerint nincs szükség sem a 13., sem a 14. havi nyugdíjra, sőt, megadóztatnák a nyugdíjakat. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta:

Míg 2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, addig 2025 végére ez az összeg meghaladja a 246 ezer forintot.

„A nyugdíjak megadóztatása akár havi 30 ezer forintos veszteséget is jelenthetne az érintetteknek”

– tette hozzá.

A beszélgetés során szó esett a Gondosóra programról is, amely már több esetben életet mentett. A miniszterelnök főtanácsadója minden érintettet arra biztatott, hogy aki teheti, regisztráljon az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásra.

A portál által szemlézett műsor másik vendége Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának szervezeti elnöke volt, aki elmondta, hogy a 2016 óta működő Idősek Tanácsának elnöke a mindenkori miniszterelnök, a testület pedig javaslattevő fórumnak számít. Évente két-három alkalommal üléseznek, ahol a nyugdíjasokat érintő kérdéseket és problémákat vitatják meg. A tanács eddigi javaslataira a kormány minden esetben nyitott volt – idézi a cikk Kusovszky Imrénét.

„Az Idősek Tanácsának legutóbbi ülésén szóba került a Tisza Párt felvetése a nyugdíjak megadóztatásáról, amely a nyugdíjasokat súlyosan hátrányosan érintené” – olvasható a cikkben. Kusovszky Imréné szerint ez a javaslat elfogadhatatlan.

„Egész életünket ledolgoztuk, letettünk valamit az asztalra, és most a Tisza Párt meg akarja adóztatni a nyugdíjunkat – ezt nem szeretnénk!”

– mondta.

Kiemelt kép: Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)