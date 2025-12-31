Megszólalt az államtitkár, már több mint 20 ezer fiatal jutott lakáshoz az Otthon Start programmal

Az elmúlt négy hónapban 20 ezer fiatal tudta megvásárolni első otthonát az Otthon Start programnak köszönhetően – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában az MTI híradása szerint.

Panyi Miklós emlékeztetett arra, hogy szeptember elsejével indult az Otthon Start program, és négy hónap alatt 15 ezer szerződést kötöttek, ami után már folyósították a hitelt a fiataloknak. További 15 ezer szerződés megkötése pedig folyamatban van.

Az államtitkár közölte, hogy a programnak köszönhetően a fiatalok jelenléte megerősödött a lakáspiacon: ma 10 ingatlantranzakcióból 4 az Otthon Start keretei között jött létre.

Felidézte, hogy a programnak nagyon kedvezőek a feltételei: „Legfeljebb 3 százalékos hitel, akár 25 éven keresztül, egy 50 millió forintos hitelkerettel, egy 10 százalékos önerőszabály mellett, oly módon, hogy ez a hitel kombinálható más otthonteremtési, családtámogatási formákkal is” – ismertette Panyi Miklós.

„Szívből gratulálunk annak a több mint 20 ezer fiatalnak, aki az Otthon Start program keretében tudta megvásárolni első otthonát, mindenki másnak pedig ajánljuk, hogy tanulmányozza a fix 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőségeket”

– fogalmazott az államtitkár.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)