Századvég: Ennél bizakodóbb lakossági és vállalati várakozást 2022 óta nem tapasztaltak

A decemberi felmérésben a Századvég a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a háztartások következő egy évbeni megtakarításainak alakulását illetően mérte. A vállalatoknál az elmúlt évben mért profit javulása jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindexnek kettő alindexe erősödött, míg kettő gyengült decemberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 0,0-ról −0,4-re csökkent. A gazdasági környezet érzékelése decemberben az előző havi −16,5-ről −17,2-re gyengült, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −52,1-ről −50,1-re javult, illetve az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé vált, −8,0-ról −7,3-re.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 decemberében jelentős (trendszerű) pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk az anyagi helyzet megítélésében – írja a Századvég.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Az Ön háztartása a következő egy évben várhatóan többet vagy kevesebbet takarít meg, mint eddig?” decemberben jócskán (+4,4 indexponttal) kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. Az interjúalanyok 4,2 százaléka jelezte az előző havi 4,3 százalékos arány után, hogy sokkal többet tud majd megtakarítani a következő egy évben. 21,1 százalékuk (+2,4 százalékpont) számol kicsivel több megtakarítással a következő egy évre. Ugyanannyi megtakarítással a lakosság 41,2 százaléka (1,3 százalékpont) számít, a kicsivel kevesebbet kategóriát a megkérdezettek 16,5 százaléka (−0,5 százalékpont) választotta, míg a válaszadók 14,3 százaléka (−3,4 százalékpont) várhatóan sokkal kevesebbet takarít mega következő egy évben.

A lakosság konjunktúraérzetét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy ötből három kategóriában erősödést tapasztaltak. A 18-29 évesek körében 0,7 indexpontos, a 30-39 éveseknél 3,8 indexpontos, míg a 60 éven felülieknél 2,0 indexpontos javulást mértek. A 40-49 éves korcsoportban −6,2 indexpontos és az 50-59 éveseknél −1,0 indexpontos csökkenést mértek. Így decemberben a legkedvezőbb konjunktúraérzete a 60 éven felülieknek (−5,4 indexpont) volt, míg a legkedvezőtlenebbet a 40-49 évesek (−20,0) érzékelték. A további korosztályoknál az indexértékek a következőek voltak: 18-29 évesek: −7,6, 30-39 évesek: −10,7, 50-59 évesek −13,3 indexpont.

A vállalati felmérésben decemberben kettő alindex értéke emelkedett, kettőé pedig csökkent. Az üzleti környezet mutatója −15,8-ről −15-re az iparági környezet értéke pedig az előző havi −0,3-ről 1,1-re erősödött. A gazdasági környezet alindex értéke −18,4-ről −19,4-re és a termelési környezet alindex −7-ről −7,1-re csökkent.

A legnagyobb pozitív változást 2025 decemberében a vállalatok elmúlt egy évi profitjánál mértük – írja a Századvég.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Hogyan alakult az Ön vállalkozásának profitja az elmúlt 12 hónapban?” decemberben a vállalatok vezetői összességében jóval (+3,9 indexponttal) kedvezőbb válaszokat adtak a novemberiekhez képest. Ebben a hónapban a vállalatok mindössze 12,9 százaléka mondta a novemberi 16,2 százalék után, hogy jelentősen csökkent a profitja az elmúlt egy évben. Kismértékű csökkenést a megkérdezettek 25,4 százaléka (−0,7 százalékpont) tapasztalt, változatlan profitot a megkérdezett vállalatok 38,2 százaléka (+3,2 százalék) jelzett. Kismértékű profitemelkedést a vállalatok 19,6 százaléka (−0,8 százalékpont), míg jelentősen növekedő profitot 2,3 százalék (+0,8 százalékpont) tapasztalt.

A vállalatok ágazati bontását elemezve megállapítható, hogy két szektorban átlagosan javult, míg háromban csökkent a konjunktúraérzet. Ebben a hónapban az építőiparban +1,4, a szolgáltatásoknál +0,4 indexpontos, az iparban −0,6, a mezőgazdaságban −1,0 indexpontos, továbbá a kereskedelemben −2,2 indexpontos konjunktúraindex-változást mértünk. Decemberben így a mezőgazdaságban detektáltuk a legjobb konjunktúraérzetet (−5,4), a leggyengébbet pedig a kereskedelemben (−14,0).

Kiemelt kép: hirado.hu/Besenyei Gergely