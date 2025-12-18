Stagnáló díjak, javuló ár-érték arány a lakásbiztosításoknál – tudatta az MNB

Az éves 4,1 százalékos díjemelkedéssel összevetve a biztosítók által kár esetére vállalt fedezetek több mint háromszoros mértékben, 13 százalékkal nőttek, így tovább javult a szerződések ár-érték aránya – közölte friss Lakásbiztosítás-indexe alapján csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank.

Részletezték: a lakott, teljeskörűen fedezett otthonok, így az ingóság és az ingatlan átlagos éves díja országosan 64,5 ezer forint volt a harmadik negyedévben. A fővárosi és fővároson kívüli díjak között továbbra is csekély a különbség, Budapesten 61,7 ezer, a Budapesten kívüli településeken pedig 65 ezer forint volt az átlagdíj. A negyedéves díjnövekedés mindössze 0,2 százalék volt, ami a lakáskampány és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozás hatását tükrözi.

Kifejtették: éves összehasonlításban a lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 4,1 százalékkal nőtt, miközben a biztosítási, vagyis a károk esetén kifizethető maximális összegek 13 százalékkal emelkedtek. A fedezet díjaknál jóval gyorsabb bővülése érezhetően javította a lakásbiztosítások ár-érték arányát. A 70 millió forintos rögzített biztosítási összegre számított díj egy év alatt 7,3 százalékkal mérséklődött. Ez azt jelzi, hogy az ügyfelek érdemben magasabb fedezethez jutottak, így az alulbiztosítottság is csökkenhetett.

Kitértek arra, hogy a júliusi viharkárok miatti jelentős kárkifizetések nyomán az egy szerződésre jutó kárösszeg 10 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) átlagdíja 19 százalékkal kedvezőbb, kárráfordítással együtt számított szolgáltatási szintjük pedig 19,5 százalékkal magasabb volt az egyéb piaci termékekéhez képest.

Az állandóan lakott, egyedileg biztosított mintegy 3 millió ingatlan 83 százalékára – 2,5 millió otthonra – teljes körű fedezetet kötöttek. A budapesti ingatlanok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosított értéke továbbra is kiemelkedő, 25 százalékkal haladja meg az országos átlagot.

A társasház-biztosítások csaknem 1,7 millió albetétének 45 százaléka fővárosi, ezek átlagdíja 31,5 ezer, az országos átlag 25,7 ezer forint. A kizárólag ingóságra szóló biztosítások száma 378 ezer, átlagos díjuk 24,7 ezer forint, míg a nem lakott, jellemzően vidéki ingatlanok biztosításainak száma 207 ezer

– ismertették.

A szerződéses évforduló közeledtével, illetve a jövő évi kampány lehetőségeit kihasználva az ügyfeleknek érdemes rendszeresen felülvizsgálni a szerződésükben meglévő biztosítási összegek értékkövetését, fedezett kockázatokat, nyújtott szolgáltatásokat, hogy kockázataikat mérsékelni tudják.

Az MNB negyedévente teszi közzé honlapjának felületén a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató Lakásbiztosítás-indexét. Ez a 2022. negyedik negyedévi bázishoz viszonyítva jelzi a lakásbiztosítási díjszint változását, és információt ad a negyedéves elmozdulásról is. A mutató a teljes piac adatai alapján kalkulál, figyelembe veszi a biztosítót váltók, maradók és az újonnan lakásbiztosítást kötők szerződéseit és jelzi az MFO díjváltozásait.

A lakásbiztosítási piacon az ügyfelek eligazodását az MNB honlapjának MFO és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalaival is támogatja

– tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)