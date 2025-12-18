Kivonultak a gazdák, mintegy nyolcezer traktorral tüntetnek Brüsszelben az EU-s szabadkereskedelmi megállapodás ellen

Legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva – tájékoztatott a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap csütörtökön, amelyről az MTI is hírt adott.

A beszámoló szerint az évek óta folyamatos válsággal küzdő mezőgazdasági ágazat megmozdulásával fel akarja hívni az Európai Bizottság figyelmét a termelők nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásra, félelmeire az Európai Unió, valamint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – országaival tervezett szabadkereskedelmi megállapodás negatív hatásaira, továbbá aggályukat fejezik ki a közös uniós agrárpolitika (KAP) költségvetésének tervezett csökkentésének veszélyei miatt.

A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakasz és alagút le van zárva, a gépkocsiközlekedés lassú és akadozik a belga főváros tömegközlekedése is – adta hírül az MTI.

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktortoros felvonulást tartanak.

A menetoszlop várhatóan délután kettő óra táján éri el az uniós intézményeknek otthont adó városrészt, ahol a nap folyamán a tagállamok állam- és kormányfői tartanak csúcstalálkozót. Ennek napirendjén szerepel Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsítása.

A megmozdulást szervező szervezetek szerint – amelyek a nap folyamán legkevesebb tízezer gazda részvételére számítanak – elvárásaik évek óta nem teljesülnek. Az Európai Bizottság elszántsága, hogy ettől függetlenül véghez vigye az uniós agrárreformot és megkösse a szabadkereskedelmi megállapodást, történelmi hiba Európa mellett a gazdálkodók és a fogyasztók számára egyaránt.

Magyarországról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamata (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövegtsége (Magosz) már korábban jelezte, hogy részt vesz az agráriummal kapcsolatos demonstrációkon,amelyre a szervezek előzetes közlése szerint minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, mintegy 10 ezren.

A tüntetést az európai gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca hirdette meg, amiért a júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a Közös Agrárpolitika (KAP). Nagy István agrárminiszter csütörtökön az M1 reggeli műsorában elfogadhatatlannak nevezte, hogy a brüsszeli adminisztráció a 2027 utáni időszakra a csökkentett költségvetés hiányzó részét a legnagyobb konkurenciának, Ukrajnának adná.

Kiemelt kép: Tüntető gazdák traktorjaikkal a rendőrség által elkerített brüsszeli európai negyedben az Európai Unió Mezőgazdasági Tanácsának ülése előtt 2024. március 26-án. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)