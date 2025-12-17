A Belgiumban lévő magyar devizatartalék biztonságáról egyeztetett Orbán Viktor a pénzügyminiszterrel és a jegybank elnökével

Orbán Viktor miniszterelnök még kedden utazott el egy nagyobb delegációval a brüsszeli EU-csúcs helyszínére, ahol többek között az Európában befagyasztott orosz vagyonról is döntenek majd. A Brüsszelbe tartó repülőgépen a magyar devizatartalék is szóba került.

A kormányfő újságírók és a delegáció tagjai előtt arról beszélt, hogy magyar devizatartalékot is őriznek ott, ahol az oroszt. Orbán Viktor emiatt feltette a kérdés, miszerint „mi történik akkor, ha egyszer Brüsszelben úgy döntenek, hogy a magyarok devizatartalékát is elveszik?”.

A kormányfő arról is tájékoztatott, hogy már egyeztetett a Magyar Nemzeti Bank elnökével, valamint a pénzügyekért felelős miniszterrel, hogy azonnal tegyenek javaslatot a kormánynak azzal kapcsolatban, hogy ilyen esetben miképp lehet gondoskodni a magyar devizatartalék biztonságos elhelyezéséről.

Orbán Viktor nemrég levelet is írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az Európai Unió vagyonbefagyasztással kapcsolatos tervéről, amelyről a miniszterelnök szintén a Brüsszelbe tartó repülőn számolt be. A levélben azt kérdezte, milyen válaszlépést tervez Oroszország, ha az Európai Unió hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, és figyelembe veszik-e majd az egyes tagállamok szavazatát a kérdésben. A magyar miniszterelnök közlése szerint a Kreml válasza világos volt: erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


