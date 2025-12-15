Közzétették az új autópályadíjakat, egyes matricák fél áron vásárolhatók meg

A közlemény szerint egyes vármegyékben fél áron vagy még olcsóbban váltható éves matrica, miközben sokaknak elérhetőbbé is válhat a drága országos bérlet is.

Jövőre több újdonság is lesz az autópályák használatában, ám ezeket sokan nem ismerik – közölte vasárnapi legújabb felmérésében az MTI-vel az Autópályamatrica.hu.

A szakportál kiemelte:

jövőre öt vármegyére féláron vagy még olcsóbban vehető meg az éves matrica,

miközben három újabb útszakasz lesz fizetős Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében, ezek az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug–Tiszakürt-csomópontig.

Hozzátették: bár az útfelújítások okozta kellemetlenségek a megkérdezettek felét időről időre, harmadukat pedig naponta érintik, csaknem kétharmaduk nincs tisztában azzal, hogy az M1-es autópálya most indult, több évig tartó felújítása és bővítése miatt jövőre az érintett négy vármegyében, így Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron, mindössze 15 ezer forintba kerül majd az éves matrica. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszán jelenleg is zajló helyreállítási munkálatok miatt pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

A szakportál szerint a válaszadók negyede vásárol éves országos autópálya matricát, többségük vármegyei matricát vesz. „Mintegy 40 százalékuknak kifejezett nehézséget okoz egyszerre kifizetni az éves országos matrica 62 ezer forintos árát, pedig 50 százalékuk ezt venné meg, ha lehetőség lenne részletfizetésre.”

Majdnem 80 százalék választaná inkább az éves matricát, ha például parkolási és autós kedvezményeket, kuponokat, gépjármű-asszisztenciát is kapnának mellé.

A portál kutatása kitért az autópálya matricák online vásárlásához kapcsolódó kényelmi díj eltörlésére.

Mint írták: a benzinkutas értékesítések aránya évről évre szorul vissza, és úgy vélik, hogy ezt a tendenciát a kényelmi díj megszűnése felgyorsítja: a válaszadók 54 százaléka mondta azt, hogy ezután majd online veszi meg azt, miközben a korábban is így vásárlók aránya 42 százalék volt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Lehotka László)