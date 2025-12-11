Otthon Centrum: lassult az albérletárak drágulása

A fővárosban idén január és október között 271 ezer forint volt a téglalakások átlagos havi bérleti díja, 5,7 százalékkal magasabb a tavalyi éves átlagnál – közölte az Otthon Centrum (OC) az általa közvetített, lezárt tranzakcióinak adatai alapján az MTI-vel csütörtökön.

Az OC adatai szerint a legnagyobb vidéki városokban 192 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj az idén, ami 9,5 százalékos emelkedés 2024-hez képest.

Az idei bérbeadások alapján a főváros II. kerülete bizonyult a legdrágábbnak 358 ezer forinttal, ettől nem sokkal marad el az V. és a XII. kerület, ahol egyaránt 328 ezer forint volt a jellemző. A népszerűbb városrészek között a budai XI. kerületben 281 ezer forint, a XIII. kerületben 273 ezer, a IX. kerületben 268 ezer, VIII. kerületben 241 ezer forint az átlag. Ennél mérsékeltebb a III. kerületben (237 ezer) és a XXII. kerületben (208 ezer forint).

Az OC kiemelte:

a bérleti díjakat nem csak a lokáció és a bérlemény állapota, hanem a szobaszám is jelentősen befolyásolja.

Budapesten az egyszobás lakások átlagosan 186 ezer forintért bérelhetők, míg a kétszobásokért 266 ezer, a háromszobásokért 322 ezer forintot kell a bérlőnek havonta fizetni. Ugyanakkor fontos változás, hogy amíg

idén az egy-és kétszobás bérlemények ára 5, illetve 12 százalékkal emelkedett, addig a háromszobás albérletek bérleti díja nem változott

– közölték.

A bérlemények szobaszáma a vidéki városokban is ármeghatározó tényező, bár a különbségek mérsékeltebbek, mint a fővárosban: a garzonok átlagosan 127 ezer, a kétszobások 182 ezer, míg a háromszobások 246 ezer forintért bérelhetők. Érdemi növekedést ugyanakkor csak a kétszobás lakások esetében mért az OC, ahol a bérleti díjak 10 százalékkal emelkedtek.

Közölték azt is, hogy a panellakások átlagosan havi 50 ezer forinttal kedvezőbben bérelhetők, mint a téglalakások.

A vidéki egyetemvárosokban a panellakások havi bérleti díja átlagosan havi 168 ezer forint körül alakul.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTVA/Róka László