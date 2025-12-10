Rendhagyó évnek nevezték a a lakáspiacon 2025-öt az ingatlan.com szakértői

Az éves összesítésük szerint az idén tapasztalt erős vevői aktivitás több mint 3,5 millió érdeklődést generált az eladó lakásokra és házakra. Országosan több mint 380 ezer eladó lakás- és házhirdetést adtak fel az ingatlantulajdonosok és -közvetítők, ami 7,5 százalékkal haladja meg a 2024-es szintet.
Bár az év második felében lassult az árak emelkedése, Budapesten éves szinten 22 százalék, országosan pedig 18-19 százalék körül alakulhatott az ingatlan.com elemzése szerint.
Jövőre új korszak kezdődhet: az Otthon Start program elindulása nyomán épülő, kedvezőbb árfekvésű – négyzetméterenként 1,5 millió forint alatti – új építésű lakások tömeges megjelenése várható, ami Budapesten akár árkorrekciót is okozhat a használt lakások piacán.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint
az idei élénkülés után a 2026-os év még erősebb lehet a lakáspiacon a jelenlegi kilátások alapján.
Az Otthon Start program vevőit célzó új fejlesztésekről tömeges bejelentések érkeztek, amelyek fő célja, hogy a négyzetméterár 1,5 millió forint alatt maradjon, ezzel erősítve a megfizethető új építésű kategóriát. Sok vevő már ezekre a projektekre vár, amelyek január-februárban jelenhetnek meg a kínálatban – tette hozzá a szakértő.
Januártól a közszférában dolgozók fejenként 1 millió forintos lakáscélú támogatást igényelhetnek, februártól pedig egy új jogszabályi intézménynek (társasházi építményjog) köszönhetően az új lakásokat akár már a tervezőasztalról is megvásárolhatják a vevők. A bővülő kínálat lokális árkorrekciót is okozhat az országon belül legdrágább budapesti piacon, ahol bizonyos kerületekben már paneláron lehet új lakást vásárolni – fejtette ki.
Azokon a környékeken, ahol nagyobb számban tűnnek fel a megfizethető új lakások, ott a használt lakások eladói lépéskényszerbe kerülhetnek, hogy engedjenek az árból.
Ezzel szemben vidéken – az 1,5 milliós értékhatárhoz viszonyítva – nagyobb tér maradhat a felértékelődésre, így ott 2026-ban nagyobb lehet az áremelkedés üteme, mint a fővárosban a szakértő szerint.
Kiemelt kép: Építkezés Budapest III. kerületében (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)