Financial Times: Brüsszel rendkívüli lépéssel kerülné meg Magyarországot, hogy Ukrajnát támogatni tudja

Az Európai Bizottság biztosítani szeretné az Ukrajnát támogató hitelprogramok fedezetét, még Magyarország ellenállása esetén is.

Brüsszel kész rendkívüli válságjogköröket bevetni Magyarország megkerülésére. Az EU vezetése gyorsított eljárásban döntene az orosz vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról, hogy biztosítsa Ukrajna további támogatását, és hogy megelőzze Orbán Viktor vétóját – írja a A Financial Times nyomán a Világgazdaság.

Az uniós tisztviselők olyan jogszabályt hoznának létre, amely rendkívüli jogköröket adna arra, hogy megkerülhessék a szankciók meghosszabbítására vonatkozó tagállami vétókat.

A céljuk, hogy Brüsszel megőrizze mozgásterét az Egyesült Államok által vezetett ukrajnai béketárgyalásokon.

A lap rávilágít, hogy a szankciók meghosszabbításánál az általános egyhangúság megkerülése felbőszíthetne egyes tagállamokat, köztük Magyarországot.

Az Európai Bizottság múlt héten javasolta, hogy az EU használja fel a szankciók miatt befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz nemzetközi vagyont Ukrajna finanszírozására, első körben egy 90 milliárd eurós hitel formájában, amelyet a következő két évben folyósítanának.

Mivel Magyarország ellenzi Ukrajna további támogatását,

az uniós vezetők főként attól tartanak, hogy Magyarország megvétózza a szankciók meghosszabbítását.

Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az EU gazdasági válságok kezelésére fenntartott rendkívüli jogköreit alkalmazza, és határozatlan időre rögzítse a szankciókat. A szerződések 122. cikke alapján

a döntés minősített többséggel is elfogadható, így megkerülhetik a vétókat, azaz Magyarország akaratát.

A szankciók tartóssá tétele egyben üzenet lenne Washingtonnak is. Az amerikai tisztviselők által kidolgozott béketerv szerint az orosz vagyon nagy részét két, amerikai irányítású befektetési alapba terelnék.

Az amerikaiak azt is szerették volna elérni, hogy az EU ne nyúljon a vagyonhoz, amíg nincs békemegállapodás.

Belgiumban kezelik az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon legnagyobb részét. A belgák attól tartanak, hogy a szankciók váratlan feloldása esetén egyedül maradnának az orosz követelésekkel szemben. Belgium „kőkemény garanciákat” követel arra, hogy a többi tagállam közösen feleljen és fedezze a jogi költségeket, amennyiben őt vagy az Euroclear értékpapír-kezelőt perelnék.

Brüsszel aggodalommal figyeli, hogy Magyarország már üzleti kapcsolatokat épít Oroszországgal.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt, hogy

egyeztetnek Oroszországgal egy szankciók utáni gazdasági nyitásról.

Moszkvában kedden összesen 240 magyar–orosz vállalati tárgyalás zajlott, és a kormány szerint ezek döntő szerepet játszanak abban, hogy Magyarország a lehető legjobb pozícióból vághasson neki a háború utáni világgazdasági újrakezdésnek. Szijjártó Péter szerint

a béke új korszakot hoz majd, amelynek Magyarország „igazi nyertese” lehet.

Szijjártó hangsúlyozta: az elmúlt években a magyar kormány „elemi erejű nyomással” szemben védte meg az Oroszországgal való kapcsolatok fenntartását.

A két ország kereskedelmi forgalma pedig hosszú visszaesés után idén ismét növekedni kezdett.

