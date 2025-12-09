A Tiszás közgazdász szerint „öt percen belül el fogják venni” Magyar Péterék a 14. havi nyugdíjat

Lengyel László közgazdász, jogász – akinek a neve az Index által nyilvánosságra hozott, 662 oldal terjedelmű tisza-párti tervezetben is szerepelt – egy interjúban azt mondta: Magyar Péterék „öt percen belül el fogják venni” a 14. havi nyugdíjat, ha kormányra kerülnek.

Az Index korábban a Tisza Párt 662 oldalas „gazdasági konvergencia programjának” egyik szerzőjeként azonosította Lengyel Lászlót. A hírportál szerint a közgazdász aláírása is szerepel a a tervezetben, a dokumentum kiszivárgása előtt pedig az is kiderült, hogy az általa vezetett Pénzügykutató Zrt. programot is ír a Tisza Pártnak. Ugyanakkor Lengyel László a dokumentum nyilvánosságra kerülése után tagadta érintettségét, mondván: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.”

A novemberi végi cikkben emlékeztettek arra is, hogy legutóbb szeptemberben beszélt hosszabban nyilvánosság előtt a Tisza Pártról.

Most azonban nyilvánosságot kapott egy újabb megszólalás a közgazdásztól, amelyben Lengyel László arról beszélt, hogy Magyar Péterék elvennék a 14. havi nyugdíjat, ha kormányra kerülnének.

Az Ellenpont.hu szerint Lengyel László a Klikk TV három héttel ezelőtti műsorában közölte: Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj. Hozzáfűzte: biztos benne, hogy Magyar Péterék „öt percen belül el fogják venni” a 14. havi nyugdíjat, és azt is megjegyezte, hogy szerinte a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”.

„Én azt gondolom, hogy folyamatosan Magyar Péternek azt kéne hangsúlyozni, hogy ez az ország csak úgy tud kikászálódni a helyzetéből, ha ezt az őrült ígéretkampányt […] például a 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület. Na most ezt ne csináld. És a nyugdíjasoknak be kéne látni, hogy ezzel egyébként csak az inflációt hozza. Ezt öt percen belül el fogják venni. Egyébként meg kell mondanom, tudják” – fogalmazott Lengyel László a műsorban az Ellenpont szerint.

A portál azt is megjegyezte: a nyugdíjcsökkentés gondolata nem most fogalmazódott meg elsőként: a kiszivárgott tervezet mellett

a párthoz köthető szakértők is többször bírálták nemcsak a 14. havi, de még a 13. havi nyugdíjat is.

Surányi György volt MNB-elnök például a Partizánnak kifejtette, hogy szerinte „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”. De a magát tiszásnak valló közgazdász, Simonovits András is arról beszélt korábban, hogy a „jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál”, ezért csökkenteni kellene azokat.

Kiemelt kép: Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatójaként. MTI Fotó: Kovács Attila.