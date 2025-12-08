Jó hír a lakásvásárlóknak: végre csökkennek az ingatlanárak a fővárosban

A lakásárak emelkedése novemberben látványosan lelassult, Budapesten pedig minimális árcsökkenés is tapasztalható.

Látványosan lelassult a lakásárak emelkedése novemberben, 0,5 százalékkal nőttek az árak havi alapon, miközben szeptemberben még 2,8 százalékos, októberben pedig 1,5 százalékos volt a drágulás üteme.

Budapesten új helyzet alakult ki: októberhez képest minimális, 0,1 százalékos árcsökkenést mutat az ingatlan.com fővárosi lakásárindexe.

Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy szeptemberben még 2,6 százalékos, októberben pedig 1,4 százalékos havi drágulást mértek. Éves összevetésben azonban továbbra is jelentős, 24,1 százalékos a drágulás –derül ki az ingatlan.com által publikált friss adatokból.

Az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat egyensúlya. A vevők aktivitása visszaesett, miközben a kínálat számottevően bővült.

„Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért

országosan visszafogottabb drágulást látunk, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok”

– fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője, aki kiemelte, hogy

a következő hónapokban több ezer olyan új építésű lakás jelenik meg a piacon, amelyek ára már megközelíti a használt panelekét. Ez erős árversenyt indíthat el a fővárosi használt lakások között is.

„Ha a budapesti vevők – különösen az első lakásvásárlók – nagyobb arányban választják a most tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, kisebb lesz az extra kereslet és az ebből fakadó áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat” – álltja a szakember.

Budapesten a használt lakások négyzetméterenkénti mediánára közel 1,4 millió forint volt december elején.

Továbbra is az V. kerület a legdrágább, ahol az árak meghaladják a 2 millió forintot négyzetméterenként. A második az I. kerület 1,83 millióval, a harmadik pedig a XII. kerület 1,78 millió forinttal. A legolcsóbb városrészekben – a XVII., XVIII., XX. és XXIII. kerületben – jóval mérsékeltebb árakkal találkozhatnak a vásárlók. Itt 800 ezer és 981 ezer forint között mozog a négyzetméterek mediánja.

A regionális adatok pedig azt mutatják, hogy

Nyugat-Magyarországon lassabban nőnek az árak, miközben Kelet-Magyarország gyorsabb drágulással kezdi ledolgozni a lemaradást.

A vármegyeszékhelyek közül továbbra is Debrecen vezeti az árlistát. December elején 997 ezer forint volt a medián négyzetméterár. Szeged (952 ezer) és Győr (920 ezer forint) követi. A középmezőnyt Kecskemét, Tatabánya, Szombathely és Nyíregyháza alkotja 732 és 804 ezer forint közötti árakkal. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek között Békéscsaba, Salgótarján és Kaposvár szerepel. Ezekben a városokban 285 és 541 ezer forint között alakulnak a négyzetméterárak.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTVA/Róka László