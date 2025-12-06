Végleg leáll a termelés a Volkswagen legendás drezdai gyárában

Karácsonykor végleg leáll a termelés a Volkswagen legendás gyárában, idén év végén szerelik össze az utolsó autókat a drezdai Volkswagen-gyárban.

A Volkswagen 2024 decemberében, az úgynevezett „karácsonyi béke” keretében jelentette be a drezdai járműgyártás megszüntetését. A hosszú tárgyalások és a sztrájkok után a cég megegyezett az IG Metall szakszervezettel:

2030-ig 35 ezer munkahely szűnik meg, és 700 ezer darabbal csökkentik a teljes gyártókapacitást

anélkül, hogy hivatalosan bezárnának üzemeket – számolt be a Világgazdaság.

Az osnabrücki üzem értékesítése is napirendre került, de megtorpant folyamat, a drezdai Üveggyárban pedig legkésőbb 2025 végén leáll a termelés. Bár az utóhasznosításról akkor még kevés szó esett, mára a folyamat új lendületet kapott.

A Handelsblatt című lap szerint

az új modell egy hét évre szóló innovációs központ létrehozása, amelyben a csúcskutatás és az ipari tudástranszfer találkozik.

A tervek szerint a Volkswagen a TU Dresden kutatási partnere lesz, és az egyetem számára konkrét kutatási projekteket rendel meg.

Az innovációs központ teljesen más szaktudást igényel, mint a járműgyártás. A korábbi felállásban 205 dolgozó évente 6000 ID.3-at szerelt össze. A Volkswagen Sachsen azonban jelezte, hogy

az új struktúrában legfeljebb 135 munkavállalónak tud hosszabb távú pozíciót kínálni.

Az, hogy a drezdai üzem bajban van, nem új keletű: már tavaly év végén megjelent, hogy a német autógyártó három gyár bezárását is tervezi Németországban. A vonatkozó gazdasági vizsgálatok nyomán már lehetett sejteni, hogy az emdeni, az osnabrücki, és a drezdai egység került végveszélybe.

A kiemelt kép: Bemutatják az új Volkswagen ID.4 e-SUV-ot a német járműgyártó drezdai gyáregységében 2020. szeptember 23-án. Fotó: MTI/EPA/Filip Singer