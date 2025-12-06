Megnyílt az olcsó orosz üzletlánc, a Mere első boltja Budapesten

A Mere nevű orosz diszkontlánc Magyarországon is megkezdi működését. A XVIII. kerületében található Besence utcában nyílt meg az első üzletük.

Megnyitotta kapuit az első magyar Mere, amely Magyarországon Basket Plusz Diszkont Áruház néven működik. A bolt a főváros XVIII. kerületében, a Besence utcában található, hétfőtől vasárnapig 9 és 21 óra között tart nyitva.

A vásárlók alacsony árakkal és nagy kiszerelésekkel találkozhatnak

– számolt be az Index.hu.

Hozzátették, hogy az üzletlánc modellje arról híres, hogy kis túlzással „mindent” árul, az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig.

Kiemelték, hogy a bolt jelentősen olcsóbb termékeket árul nagy kiszerelésben, valamint prioritás lesz a sajátos márka forgalmazása.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo