Megnyílt az olcsó orosz üzletlánc, a Mere első boltja Budapesten

Megnyitotta kapuit az első magyar Mere, amely Magyarországon Basket Plusz Diszkont Áruház néven működik. A bolt a főváros XVIII. kerületében, a Besence utcában található, hétfőtől vasárnapig 9 és 21 óra között tart nyitva.
A vásárlók alacsony árakkal és nagy kiszerelésekkel találkozhatnak
– számolt be az Index.hu.
Hozzátették, hogy az üzletlánc modellje arról híres, hogy kis túlzással „mindent” árul, az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig.
Kiemelték, hogy a bolt jelentősen olcsóbb termékeket árul nagy kiszerelésben, valamint prioritás lesz a sajátos márka forgalmazása.
A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo