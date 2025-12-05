Orbán Viktor: Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók győzelemre állnak

Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók pedig győzelemre állnak – jelentette ki a miniszterelnök pénteken Budapesten.

Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Magyar vállalkozók napja nevű rendezvényén azt mondta,

leginkább azért áll a háború vesztésre Magyarországon, mert „mi kimaradtunk ebből a háborúból, sokkal jobban és inkább kimaradtunk, mint a nyugat-európai barátaink, akik beszálltak, azok most bajban vannak és még nagyobb bajban lesznek”.

A kormányfő leszögezte, miközben a vállalkozások hajtják, húzzák a gazdaságot, a háború blokkolja azt.

Hozzátette: egy hüvelykujjszabály szerint egyszázalékos GDP-növekedés a kincstár szempontjából 400 milliárd forint bevételt jelent. Ha nem lenne háború, a növekedés a jelenlegi egy helyett három százalékos lenne, ami plusz 800 milliárd forintot jelentene a költségvetésnek, és ebből jó néhány százmilliárd forintot lehetne gazdaságfejlesztési célokra fordítani – mondta.

A háború és béke kérdésén és a gazdaságpolitikán múlik, milyen éve lesz a vállalkozásoknak jövőre

Az MTI beszámolója szeirnt a kormányfő azt is elmondta beszédében:

Két tényezőn múlik, hogy „önöknek milyen évük lesz jövőre”, a háború és a béke kérdésén, illetve azon, milyen gazdaságpolitika lesz Magyarországon

„Az önök sikere és lehetőségei nagymértékben múlnak azon, hogy jobboldali vagy baloldali gazdaságpolitika lesz” – fogalmazott, hozzátéve: a tapasztalat azt tanítja, a baloldali gazdaságpolitika lényege, hogy a politikusok mindig jobban tudják, hol a pénz helye, ezért amennyit csak tudnak elvesznek azoktól, akiknek van, és „az ő nagyobb tudásuk, vagy nagyobbnak tételezett tudásuk alapján, amit rejtélyes módon igazságosságnak neveznek, megpróbálják az önöktől elvett pénzt szétosztani”.

Orbán Viktor: A következő napokban eldől, hogy kiterjed-e az orosz-ukrán háború Európára

Felhívta a figyelmet arra: a jobboldali gazdaságpolitika gondolatának a középpontjában az áll, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, a családok és a vállalkozások – amelyek megkeresték a pénzt – tudják a legjobban, hol van annak a helye, „ezért azt hagyjuk náluk, csak annyit vegyünk el tőlük”, amennyi ahhoz szükséges, hogy a közös szükségleteket a költségvetésből finanszírozzák.

Brüsszel hamarosan a magyar intézkedéseket fogja másolni – mondta

Egész Európa a baloldali gazdaságpolitikák irányába tolódott és tolódik folyamatosan, ezért már szinte közhelynek számít az a felismerés, amit mindenkitől hallhatunk, hogy Európa elveszíti a versenyképességét – jelentette ki továbbá a miniszterelnök.

Hangsúlyozta: amit Brüsszelben látunk, az maga a baloldali gazdaságpolitika, amivel lassan két évtized óta folyamatosan próbálkoznak, az eredménye pedig a bürokrácia, a túlszabályozás, az adóemelés, illetve a „korrupció is belefér”.

„Nincs messze az a pillanat, amikor Brüsszel konvergálni fog a magyar versenyképességi politikához is, és át fogják venni azokat a versenyképességet segítő intézkedéseinket, programjainkat, mintázatainkat, amelyek egyébként életben tartják ma a magyar gazdaságot”

– fogalmazott a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)