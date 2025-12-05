Hidvéghi Balázs: most még inkább szükség van a magyarok tiltakozására az adóemelések ellen

Most, hogy nyilvánosságra került a Tisza Párt brutális megszorító csomagja, ha lehet, még nagyobb lett a tétje a nemzeti konzultációnak – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Fecebookra pénteken feltöltött videónyilatkozatában.

„Brüsszel bábjai brutális adóemelésekre készülnek a lakosságnál és a vállalkozásoknál. Ezért most még inkább szükség van arra, hogy a magyarok egyértelműen tiltakozzanak az adóemelések ellen” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

A Tisza túl baloldali és túl Brüsszel-párti és ez veszélyes, mert ennek az árát a magyar emberekkel fizettetnék meg. „Brüsszel pénzbehajtást vár el a bábjaitól azért, hogy finanszírozza Ukrajnát és a háborút. A Tisza pedig készségesen végrehajtaná ezt”

– tette hozzá.

A politikus úgy vélekedett, hogy a Tisza Párt egy vérbeli baloldali megszorítócsomagot rakott össze baloldali szakértőkkel, ami több ezermilliárdos adóemelést, a többi között a személyijövedelemadó-emelését és új járulékok bevezetését jelenti kötelező magánnyugdíj-befizetéssel.

Megvágnák a családi adókedvezményeket, megadóztatnák a nyugdíjakat, drasztikus adóbehajtást terveznek a vállalkozásoktól, eltörölnék a kisvállalkozói adókedvezményeket és a többszörösére emelnék a rezsit, elvennék az olcsó orosz energiát és a csökkentett energiaárakat – sorolta. Hangsúlyozta: a nemzeti konzultációt épp azért indították el, hogy a magyar emberek világosan nemet mondhassanak Brüsszel és az magyarországi bábjaik adóemelési terveire.

„Tiltakozunk az ellen, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és a háborúra költsék! A részvételre december 7-e, vasárnap estig van lehetőség a www.nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon” – fogalmazott nyilatkozatában Hidvéghi Balázs.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart Sikerrel zárult a nemzeti konzultáció címmel a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 15-én. MTI/Bruzák Noémi.