Világgazdaság: A Tisza áfaemelése visszavetné az éppen éledező autópiacot

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párthoz köthető baloldali megszorítócsomag az áfaemeléssel jelentősen emelné az autókhoz kapcsolódó költségeket, az épphogy csak éledező piacot gyakorlatilag a padlóra küldené, de emelkedne az alkatrészek ára, a karbantartási ciklusok hosszának növekedése pedig a balesetveszélyes autók számának emelkedését is eredményezhetné.

A Világgazdaság számításai szerint a Tisza Párt számára készített baloldali megszorítócsomagból kiolvasható áfaemelés jelentős veszteségeket jelentene az autókereskedőknek, lassabban cserélődne a hazai autópark, növekedne az autók átlagéletkora.

A lap csütörtöki cikkében arról írt, hogy az 1600 köbcentiméternél nagyobb hengerűrtartalmú autók és alkatrészeik áfájának megemelése az épp magára találó autópiac szolid növekedését törné le.

Padlóra küldené az éledező autópiacot

A cikkben a carinfo.hu portál összesítésére hivatkozva azt írták: az idei évben november végéig 117 510 új autó került forgalomba Magyarországon, ami 7,1 százalékkal több, mint a 2024-es időszakban, és 17,8 százalékkal haladja meg a 2023-as értéket, a forgalomba került 784 új busz 2024-hez képest 97 százalékos növekedést , 4611 darab új nagyhaszonjármű forgalomba kerülése pedig 5,4 százalékos csökkenés a tavalyi időszakhoz képest, és közel 20 százalékos visszaesés a 2023-as adatokhoz viszonyítva.

A január–novemberi időszakban 7081 motorkerékpár találta meg új gazdáját, ami 4,9 százalékkal kevesebb, mint tavaly, ugyanakkor 11,5 százalékkal magasabb, mint 2023-ban. Az említett szegmenseket együttvéve 151 224 új járművet helyeztek forgalomba Magyarországon az év első tizenegy hónapjában, ami 4,2 százalékos növekedés 2024-hez képest, és 14,7 százalékkal több, mint 2023 azonos időszakában.

A Világgazdaság értékelése szerint a számadatokból az látszik, hogy

épphogy csak kezd magához térni a hazai autópiac az orosz–ukrán háború okozta sokkból, azonban szerintük már most borítékolható, hogy ezt a visszafogott növekedést is agyoncsapná, ha bekövetkezne a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban felvázolt, autókra és azok alkatrészeire kivetni tervezett áfaemelés.

Az alkatrészek ára is megemelkedne

A javaslatban leírtak szerint 32 százalékra emelnék az 1600 köbcenti feletti gépjárművek árának áfatartalmát. Noha a megszorítócsomag szerzői az ekkora hengerűrtartalmú autókat már a luxuskategóriába utalják, ám a gyakorlatban az átlagos családi autók ekkora vagy nagyobb lökettérfogattal rendelkeznek, így a sarc a magyar családok igen jelentős részét érintené, ráadásul az említett autók alkatrészeire is ugyanilyen mértékű áfaemelés vonatkozna, vagyis a használt autók karbantartásának költsége is jelentősen növekedne.

A hazai utakon futó gépkocsik átlagéletkora idén júniusban meghaladta a 16 évet, így igen sokaknak kellene mélyebben a zsebükbe nyúlniuk egy-egy javíttatás alkalmával

– szögezi le a Világgazdaság által közölt elemzés.

Az áfaemelés miatt jelentős bevételkiesést könyvelhetnének el az autókereskedők is, és a szűkülő piac miatt valószínűleg kénytelenek lennének munkavállalóktól is megválni és a csökkenő újautó-eladások miatt nyilván növekedne a hazai utakon futó gépkocsik átlagéletkora is – tették hozzá a cikkben.

Megnyúlna a karbantartási ciklus hossza, növekedne a balesetveszélyes járművek száma

A cikk szerint az áfaemelés eredményeképpen az elmaradó újautó-vásárlások miatt emelkedne a hazai járműpark átlagéletkora is és nem várt következményként a karbantartási ciklusok hossza is valószínűsíthetően megnövekedne, illetve bizonyos javítási munkálatokat csak hosszabb idő után végeztetnének el az autósok, mint jelenleg, ez pedig a közlekedésbiztonság romlását is óhatatlanul maga után vonná – olvasható a Világgazdaság elemzésében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Lehotka László)