Minden fontos mutató szerint növekedett októberben a kiskereskedelmi forgalom – derül ki a KSH jelentéséből

2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A nemzetgazdasági tárca az adatokra reagálva azt írta: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, és döntésük szerint többet is tudjanak költeni, hozzáfűzve, hogy a Tiszával ellentétben a kormány a magyar emberek pártján áll.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit.

Január-októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A KSH részletezte:

az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2 százalékkal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,6 százalékkal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,0, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 4,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,6 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3, a használtcikk-üzletekben 2 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,9 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 11 százalékkal emelkedett.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1 százalékkal nőtt

– jelezte a KSH.

A jelentésből kiderült, hogy októberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1762 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Január-októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 2,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene – közölte a KSH.

Októberben is többet vásároltak a magyar családok – reagált a KSH adataira az NGM

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a legfrissebb kiskereskedelmi adatokhoz fűzött kommentárjában azt írta: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. Az erősödő lakossági fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje.

Mint kiemelték,

több mint két éve nőnek a reálbérek, így folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus.

A KSH adatai alapján az NGM arra emlékeztetett: a kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében 2026 február 28-ig meghosszabbította és további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést, 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával, Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságon keresztül pedig mindent megtesz a fogyasztók biztonsága érdekében – sorolta az NGM.

A minisztérium közleménye kitért arra is, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adóterve 1300 milliárd forintot venne el a családoktól.

„A Tiszával ellentétben a kormány a magyar emberek pártján áll, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre: adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak a háromgyermekes anyák, jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége”

– sorolta a közlemény.

A kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek első lépéseként 2026. február 28-ig meghosszabbította, második lépéseként december 1-től további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést – írta az NGM.

A családok anyagi mozgásterének további bővítése és a rendelkezésre álló összegek hasznosítása érdekében átmenetileg kiterjesztette a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek körét, így 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni. Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja

– fűzték hozzá.

„Karácsony közeledtével a családok nemcsak egyre több pénzből és kedvezőbb áron, hanem egyre biztonságosabban tudnak vásárolni, ugyanis a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ünnepi időszakban is mindent megtesz a fogyasztók védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben” – hangsúlyozta az NGM.

