A NAV szerint mintegy 8 ezer katás vállalkozót érinthet a kataalanyiság adótartozás miatti megszűnése

Csaknem 8 ezer katás vállalkozót érinthet a kataalanyiság megszűnése, mivel nettó 100 ezer forintot elérő adótartozásuk van. Az érintetteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a napokban figyelmeztető levelet küld – hívta fel a figyelmet csütörtöki MTI-nek küldött közleményében az adóhatóság.

Mint írták, a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szabályai szerint megszűnik az adóalanyisága annak, aki az év utolsó napján 100 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik és a tartozásba az év végéig esedékessé váló tételeket is be kell számítani.

A NAV arra hívja fel a vállalkozók figyelmét, hogy ellenőrizzék adószámlájukat az Ügyfélportálon, ahol a tartozás online, bankkártyával is befizethető. A tájékoztatás szerint fizetési kedvezmény is kérhető és pozitív elbírálás esetén megmaradhat a jelenlegi státusz, de amennyiben a tartozás év végére sem csökken 100 ezer forint alá, a NAV határozattal megszünteti az érintettek kataalanyiságát.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)