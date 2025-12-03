Novemberben is az erős forint pörgette a használtautó-importot a JóAutók.hu szerint

A második félévben a forint erősödének köszönhetően jelentősen megugrott a használtautók behozatala – hívta fel a figyelmet szerdai elemzésében a JóAutók.hu.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy az augusztusi szezonális visszaeséstől eltekintve a második félévben végig 11 ezer felett alakult a havi használtautó import, ami összefüggésben áll a forint erősödésével.

„Az év elejéhez képest ugyanannyi forintösszegből 6–8 százalékkal értékesebb autót lehet vásárolni”

– fűzte hozzá.

A jelenlegi folyamatokra alapozva a JóAutók.hu arra számít, hogy a tavalyi 111 ezer helyett idén mintegy 128 ezer használt személyautót importálnak majd az országba. A használtimportot továbbra is a Volkswagen vezeti 12,8 százalékkal, mögötte az Opel és a Ford áll 8,5-8,5 százalékkal, majd az Audi 6,5, a Toyota 5,9 százalékos részesedéssel követi őket.

„A tavaly még ötödik BMW idén 4,4 százalékkal a nyolcadik helyre csúszott vissza, a Hyundai és a Mercedes részesedése 5,1, illetve 4,9 százalék volt”

– közölték.

A január és november közötti időszakban a használtautó-behozatal éves szinten 15,3 százalékkal 118 257-re emelkedett. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 117 510-re bővült, ami 7,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 109 729-es darabszámot.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)